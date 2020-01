Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Eisenhüttenstädter Profiboxer René Hübner hat nach seinem erfolgreichen Weltmeisterschaftskampf im Cruisergewicht nach Version der GBC gegen den Ungarn Mate Kristof im Herbst seiner langen Kampf-Liste einen weiteren Sieg hinzugefügt. In Leipzig hatte er vor einem guten Monat den Kölner Cemal Gulsen per K.o. besiegt. Damit verzeichnet er als Profi 51 Siege, 19 Niederlagen und zwei Unentschieden. "Der Kampf war mental für mich wichtig. Ich weiß, ich habe im Ring noch das Gefühl."

Im März will der 111. der unabhängigen Weltrangliste im Cruisergewicht einen weiteren Kampf bestreiten. Dann soll es gegen den Berliner Denny Heidrich über zehn Runden um die Deutsche Meisterschaft gehen. "Er hat mich herausgefordert, ich würde gegen ihn auch noch um meinen GBC-Titel boxen", erklärt der 44-jährige Eisenhüttenstädter. "Heidrich ist schlagstark, aber in der Defensive schwach", charakterisiert Hübner den 32-Jährigen, der erst im Jahr 2018 mit dem Profiboxen begonnen hatte. Sechs Siege und zwei Niederlagen stehen beim 504. der Weltrangliste zu Buche. Weiterhin strebt er einen größeren Titelkampf an, noch ist jedoch nichts spruchreif.

Fest steht hingegen, dass Hübner seinen Schützling Mashal Marefat an das Profigeschäft heranführt. Der 20-Jährige wird im März bei den in Eisenhüttenstadt veranstalteten Landesmeisterschaften im Boxen seinen Ausstand als Amateur geben. Im Herbst hatte er als Landesmeister bei den nationalen Titelkämpfen der U 21 gleich seinen ersten Kampf verloren.