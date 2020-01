Stefan Scholz und Anna Lunk siegten in der Klasse II C ebenfalls im Standard und Latein. © Foto: Fotos (2): Irid Menge

Irid Menge

Berlin Beim Neujahrsturnier des OTK Schwarz Weiß Berlin in Siemensstadt haben die Tanzpaare des 1. TSC Frankfurt ihre Klasse gezeigt und allesamt Siege geholt. Hierbei stachen zwei Paare der Senioren besonders heraus. Einmal Falk Korndörfer und Katarzyna Rybinska. Sie gewannen jeweils im Standard und im Latein in der Senioren Klasse I D den 1. Platz und durften als Sieger in der nächsthöheren Klasse an den Start. Hier erreichten sie im Standard einen tollen 2. Platz.

Stefan Scholz und Anna Lunk gewannen ebenfalls im Standard und im Latein in der Senioren Klasse II C den 1. Platz. Des Weiteren sicherten sie sich einen 3. Rang im Latein in der Senioren Klasse II D.

Bei den Junioren gingen Niko Seifert und Lisa-Marie Rische an den Start. Sie gewannen im Latein einen hervorragenden 2. Platz bei den Junioren II C.