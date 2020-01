Kai Beißer

Berlin (MOZ) In der Sporthalle der Wilhelm-Ostwald-Schule in Steglitz, wo der Aufsteiger aus der Hauptstadt seine Heimspiele austrägt, waren die Gäste als klarer Favorit von Beginn an die dominierende Mannschaft. Auch ohne ihren verhinderten Trainer René Jerratsch zeigten sich die Schöneicher gut eingestellt, legten einen 8:3-Start hin. Die Gastgeber um Kapitän und MVP Chris Curiosahen sich gezwungen, früh die erste Auszeit zu nehmen, konnten den mit 11:25 deutlichen Verlust des ersten Satzes aber nicht verhindern.

Lukas Häring zum MVP gekürt

An diesem Bild änderte sich auch danach wenig. Die Randberliner um Kapitän Rico Stange und den am Ende als wertvollster Spieler ausgezeichneten Diagonalangreifer Lukas Häring blieben motiviert und ließen sich auch von leichten Startschwierigkeiten im dritten Durchgang nicht wirklich aus dem Konzept bringen. So stand nach dem 25:16 und 25:19 sowie nur 59 gespielten Minuten (!) wie schon in der Hinrunde das 3:0 für die TSGL II fest, mit dem der Vorjahresmeister seinen Platz an der Liga-Spitze behauptete, weiter aber nur einen Punkt vor dem PSV Dessau.

Für den Tabellenführer stehen zwei weitere Auswärtsaufgaben an: am Sonntag beim abstiegsbedrohten -zehnten WSG Magdeburg, am 8. Februar beim siebtplatzierten USV Halle.

TSGL Schöneiche II: Thomas Murach, Tomek Groß, Martin Grüneberg, Maik Haberer, RicoStange, Ole Irrmisch, Felix Henze, Noah Lachmund, Lukas Häring, Marcel Prill, Maximilian Franz