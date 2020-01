In die "Brüllfalle" getappt: Viele Eltern fühlen sich durch ihre Kinder oft provoziert und meckern dann los – so wie in dieser gestellten Szene. Doch es gibt Möglichkeiten, dies zu vermeiden. © Foto: imago stock&people

Christian Heinig

Bernau (MOZ) Was tun, wenn die Kinder einfach nicht hören wollen? Schon seit sechs Jahren gibt Pädagoge Birger Holz regelmäßig Elternseminare in Bernau. Heute Abend referiert der Berliner, der regelmäßig auch in der RTL-Sendung "Punkt 12" auftritt, im Netzwerk Gesunde Kinder zum Thema "Wege aus der Brüllfalle".sprach mit ihm über Wege aus der Brüll­falle.

Herr Holz, Hand aufs Herz: Hat Sie schon einmal ein Kind zum Brüllen gebracht?

Ja, mein Sohn, der heute vier Jahre alt ist, hat es schon das eine oder andere mal geschafft, dass ich kurzer Hand lauter geworden bin.

Und wie haben Sie dann die Kurve bekommen?

Ich erinnere mich an eine Situation, als mein Sohn morgens, es wurde höchste Zeit pünktlich in die Kita zu kommen, wo auch ich die verbale Kontrolle verloren habe. "Nein Papa, ich geh‘ jetzt noch mal spielen!" Und zack knallte die Kinderzimmertür. Ich, sowieso schon gestresst, wurde laut. "Komm jetzt, wir müssen los!" Mein Sohn kennt solche Reaktionen von seinen Eltern nicht und musste gleich weinen. Ich habe dann tief durchgeatmet und ihn in den Arm genommen, mich entschuldigt und meinen Stresspegel aktiv senken müssen.

Warum wissen sich Eltern oft nicht anders zu helfen als Ihre Kinder anzubrüllen?

Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Oft fühlen sie sich hilflos. Manchmal sind Eltern gestresst oder haben zu lange ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigt, diese hinten angestellt und reagieren eben ganz natürlich. Viele Eltern werden schnell mal laut. Andere kennen das aus ihrer eigenen Kindheit.

Stellen wir uns folgende Situation vor: Es ist 19.30 Uhr, Bettzeit für den zweieinhalbjährigen Nick. Doch statt sich wickeln zu lassen, flitzt er ohne Windel durch die Wohnung. Was tun?

Wenn Eltern in meine Seminare oder in die Beratung kommen, wünschen sie sich nicht selten die Lösung auf dem Silbertablett. Aber eine Antwort auf diese Frage ist schwer zu formulieren. Wichtig ist immer die innere Haltung. Wussten Sie, dass wir über die Körpersprache viel mehr Kommunikationskraft in uns tragen als über unsere Worte? Mein Sohn flitzt davon – wie reagiere ich darauf? Gestresst? Laut? Wo soll der heutige Abend enden? Wir fühlen uns oft von dem Verhalten unserer Kinder provoziert.

Wie könnte man die Situation lösen?

Atmen Sie ruhig durch. Bleiben Sie bei Ihrer inneren Haltung. Verlassen Sie gegebenenfalls die Situation kurz. Setzten Sie sich dann einfach auf den Boden und warten, was passiert. "Spielen" Sie nicht mit. Ihr Kind will vielleicht noch mehr Zeit mit Ihnen verbringen. Mit der neu gewonnenen Haltung und Ruhe bringen Sie Gelassenheit in die Situation. Sie werden staunen, wie Kinder reagieren, die mit einem anderen Verhalten überrascht werden. Auch so kommen Sie zum Ziel und sind trotzdem konsequent.

Das heißt, man trickst die Kinder in dem Fall ein bisschen aus?

Ich zitiere da gerne den dänischen Familientherapeuten Jesper Juul. Er meint, Kinder sind von Natur aus kooperativ. Sie wollen ihren Eltern gefallen und machen mit. Stress, Wut und Lautstärke lösen bei Kindern nur das Gegenteil aus. Sie reagieren mit Abwehr. Wir haben oft den Druck in uns, erziehen zu müssen und vergessen ganz oft die Freude am familiären Miteinander.

Welche Tricks gibt es noch, nicht in die Brüllfalle zu geraten?

Wenn Sie etwas von Ihrem Kind wollen, sollten Sie sich auf dem Weg zu Ihrem Kind machen. Soll heißen: Viele Eltern versuchen, Dinge aus der Distanz zu klären. Sie rufen schon von der Küche ins Kinderzimmer nach ihrem Kind. Gehen Sie zu Ihrem Kind hin, knien Sie sich runter, berühren Sie es und suchen Sie den Blickkontakt. Kommunizieren Sie bitte mit kurzen klaren Sätzen und sprechen Sie mehr mit den Augen statt mit zu vielen Worten.

Was erreicht man mit dem Brüllen beim Kind – bewirkt das überhaupt etwas?

Ja, Angst. Eltern werden für das Kind unberechenbar. Das Kind zeigt aggressives Verhalten auch in der Kita oder Schule. Außerdem bekommt ein Kind dann auf Dauer das Gefühl, falsch zu sein.

Lauert die Brüllfalle nur dann, wenn die Kinder klein sind?

Wenn wir einmal in die Brüllfalle getappt sind, könnte das wieder und wieder passieren. Es könnte zu einer familiären Spirale werden. Das Schlimme ist, dass wir hier von emotionaler Gewalt sprechen und die Gefahr, einmal handgreiflich zu werden, ist immer gegeben.

Kann ein häufiges Brüllen die Beziehung zwischen Eltern und Kind schon in frühen Jahren nachhaltig schädigen?

Diese Frage muss ich ganz klar mit Ja beantworten. Unsere Kinder wollen gesehen, geliebt und sich wertgeschätzt fühlen. Sie wollen nicht angeschrien werden und brauchen ganz viel Anerkennung in ihrer Entwicklung. Lassen Sie im Familienalltag die Beziehung sichtbar werden und nicht die Erziehung.