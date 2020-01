MOZ

Storkow (MOZ) Auf der Beeskower Chaussee in Storkow sind am Montag gegen 16 Uhr zwei Pkw zusammengestoßen. Grund für den Unfall war nach Angaben der Polizei ein Vorfahrtfehler. Ein vier Jahre altes Kind, das in einem der Autos saß, wurde leicht verletzt. Ein achtjähriges Kind blieb äußerlich unversehrt, wurde aber zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Beifahrer eines der Autos erlitt Blessuren. Der Sachschaden beträgt rund 20 000 Euro.