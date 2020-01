MOZ

Bernau (MOZ) Wenn die Bernauer Stadtverordneten am Donnerstag zur ersten regulären Sitzung des Jahres 2020 zusammenkommen, können sie die Weichen für einen Lebensmittelmarkt in Ladeburg stellen. Auf der Tagesordnung stehen der Abwägungs- und Satzungsbeschluss sowie der Beschluss über den städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan. "Ein positives Votum der Stadtverordnetenversammlung wäre ein ganz wichtiges Signal für Ladeburg", sagt Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke).

Seit rund 20 Jahren gibt es in Ladeburg keinen Lebensmittelmarkt mehr. Bereits im Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Bernau wurde eine Nahversorgung in diesem Bereich empfohlen. "Jetzt haben wir die Chance, die Versorgung mit Lebensmitteln in Ladeburg zu verbessern, was sich wiederum positiv auf die Verkehrsströme in die Innenstadt auswirkt. Nicht für jede Besorgung müssen die Ladeburger dann in die Innenstadt fahren", stellt Stahl fest.

Finden die Bebauungspläne und die damit einhergehende Änderung des Flächennutzungsplanes am Donnerstag eine Mehrheit, entstehen im Ort ein Norma-Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von mehr als 1000 Quadratmetern, ein Getränkemarkt mit einer Verkaufsfläche von etwa 400 Quadratmetern sowie einem Bäckereifachgeschäft.

Die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag findet in der Stadthalle statt. Beginnt ist um 16 Uhr.