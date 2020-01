Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Es scheint wieder Bewegung in mögliche Bebauungspläne der Baulücke in der Neuruppiner Präsidentenstraße 6 sowie des Hauses daneben zu kommen. Mittlerweile ist es 15 Jahre her, dass bei Bauarbeiten der Ruppiner Kliniken die Fassade des Hauses an der Nummer 5 vorgeblich versehentlich abgerissen wurde. Dabei hatte die explizite Auflage der Denkmalbehörde bestanden, diese stehen zu lassen.

DWB bewirbt zwei Projekte

Die DWB-Gruppe, die unter anderem das ehemalige Lehrlingsheim in der Päsidentenstraße 5 a und die Immobilie des Märkischen Hofs besitzt, wirbt auf ihrer Internetseite nun mit den Vorhaben. Für die Präsidentenstraße 5 heißt es dort "Ankauf des denkmalgeschützten Gebäudes zur Projektierung von 8 Wohnungen zum Ausbau des eigenen Wohnungsbestandes in Neuruppin". Auch für die Präsidentenstraße 6, also die seit 15 Jahren bestehende Baulücke, gibt es laut DWB-Internetseite Pläne: "Projekt in Planung – Lückenbebauung". Auf Nachfragen zu Details gab es von der DWB keine Antwort. Ebensowenig wurde dort kommentiert, ob der Verkauf bereits vollzogen ist.

Derweil war die Baulücke auch im jüngsten Bauausschuss der Stadt Thema. Der Grünen-Stadtverordnete Frank Borchert fragte nach, welche Möglichkeiten die Stadtverwaltung oder die Stadtverordnetenversammlung hätten, beim Landkreis auf eine Bebauung der Lücke zu drängen. Darauf ging Baudezernent Arne Krohn zwar nicht ein. "Ich teile aber den Ärger über den Zustand", erklärte er. Bislang seien alle Vorstöße seinerseits von den Kliniken, abgeblockt worden. "Meiner Meinung nach ist das Areal jetzt zum Verkauf ausgeschrieben. Wir können nur hoffen, dass sich ein Eigentümer findet, der eine Bebauung vornehmen kann", so Baudezernent Krohn.