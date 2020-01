Nadja Voigt

Metzdorf Metzdorf hat wieder einen Ortsvorsteher. Nachdem Frank Neß in der letzten Sitzung des Jahres 2019 aufgrund der Unstimmigkeiten im Ort zum Thema Solaranlagen seinen Posten zur Verfügung stellte, hat ihn nun Mario Pawlak inne. Wie Sylvia Borkert, Wahlleiterin des Amtes Barnim-Oderbruch, auf der Gemeindevertretersitzung am Montag im Gemeindehaus in Metzdorf berichtete, sei seine Bewerbung am 16. Januar im Amt in Wriezen eingegangen.

Seit 2006 wohnt Mario Pawlak, der in der letzten Legislaturperiode auch dem Gemeinderat angehörte, in Metzdorf. "Und ich möchte, dass wieder jemand aus Metzdorf am Tisch mitdiskutieren kann. Selbst wenn ich nicht mit abstimmen kann." Denn: Der Ortsvorsteher hat in der Gemeindevertretung kein Stimmrecht.

Sylvia Borkert wies darauf hin, dass auch der Gemeinderat die Aufgaben des Ortsvorstehers übernehmen könnte. Das jedoch fand keine Mehrheit in der Sitzung. Einstimmig wählten sie Mario Pawlak, der die Wahl auch annahm.

Der Rücktritt von Frank Neß war ein Novum in der Gemeinde Bliesdorf: Noch nie mussten mitten in der Legislaturperiode Neuwahlen durchgeführt werden, sagte Bliesdorfs Bürgermeister Reiner Labitzke.

Über Photovoltaik entzweit

Kurz vor Weihnachten zog Frank Neß, nachdem Bürger eine Liste mit 49 Unterschriften überreicht hatten – mit dem Hinweis, die Bürger seien total gegen eine weitere Anlage im Dorf – seine Konsequenzen. "Aus dem Vertrauensverlust", wie er sagte. Die Gemeindevertretung sprach sich vehement gegen weitere Photovoltaik-Projekte aus. Neß wähnte nach einer Einwohnerversammlung im Herbst und einem Votum für eine weitere Anlage die Bürger hinter sich.