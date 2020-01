Thorsten Pifan

Schwedt Brenzlige Situationen kennen die gestandenen Feuerwehrleute in Schwedt zur Genüge. Doch manchmal müssen sie sich auch mit erhitzten Gemütern auseinandersetzen, obwohl das gar nichts mit dem Einsatzgeschehen zu tun hat. Leider schwindet jedoch zuweilen der Respekt vor den Rettern. In Schwedt ist die Feuerwehr auch in diesen Situationen gewappnet und die Retter wissen, sich zur Wehr zu setzen.

Seit 2011 beschäftigen sich die Wehrleute in Schwedt mit dem Thema Eigensicherung. Der Begriff ist René Darmüntzel und Marcel Curt ganz wichtig. Denn die Feuerwehr ist – wie der Name schon sagt – im Einsatz, um Feuer abzuwehren, aber nicht renitente Bürger. Entsprechend geht es um Eigensicherung der Einsatzkräfte. Und die beste Abwehr ist, eine Situation gar nicht erst eskalieren zu lassen.

Bürger fühlen sich eingeschränkt

"Wir schauen uns deshalb unterschiedliche Eskalationsstufen an", sagt Darmüntzel. Eine Standardsituation sei der Ärger an einer Absperrung während eines Einsatzes der Feuerwehr. "Da fühlen sich Bürger in ihren Grundrechten eingeschränkt und pochen darauf, dass sie sich eben nicht aussperren lassen", schildert Curt. In diesem Fall versuchen die Feuerwehrleute die Bürger zunächst mit allen Regeln der Vernunft und guten Argumenten zu überzeugen, um auf diese Weise die Lage zu deeskalieren.

Denn bei Einsätzen gibt es klare gesetzliche Grundlagen, auf deren Boden die Feuerwehr handelt, wenn sie etwa Straßen sperrt, um Einsatzorte zu schützen. Leider gibt es diese Einsicht auch in eher beschaulichen Landstrichen wie in und rund um Schwedt nicht immer. Curt erinnert sich an einen Zwischenfall, der rund zwei Jahre zurückliegt. Da fuhr ein Bürger rücksichtslos mitten durch eine Einsatzstelle und verletzte einen der Retter.

Dass Feuerwehrleute oder Sanitäter angegriffen werden, ist jedoch nicht an der Tagesordnung. Dennoch sind solche Fälle aus sozialen Brennpunkten vieler Großstädte bekannt – und da wollen die Schwedter vorbereitet sein, falls diese gesellschaftlichen Auswüchse auch bis in die Uckermark gedeihen. "Denn dass wir beschimpft oder beleidigt werden, das kommt schon vor", sagt Alexander Trenn, Abteilungsleiter Brandschutz in Schwedt. In einigen Fällen sind die Feuerwehrleute auch schon mehr als verbal angegangen worden. Wenn dann alle Maßnahmen zur Deeskalation nicht mehr fruchten, dürfen sich die Retter auch verteidigen.

Darmüntzel verweist an dieser Stelle noch einmal auf die gesetzlichen Grundlagen: "Gerade jungen Kameraden in der Feuerwehr ist es wichtig zu vermitteln, dass sie auch einen gesetzlichen Auftrag haben." Kampagnen, die fordern, keine Gewalt gegen Retter einzusetzen, gehen daher nach seiner Meinung am Ziel vorbei. Denn sie stellen die Retter als Opfer dar und das werde ihrer Rolle nicht gerecht.

Einmal im Jahr findet für die Schwedter Kameraden daher die Schulung zur Eigensicherung statt. Im Mittelpunkt steht dabei zuerst der theoretische Teil. Da-rin geht es um Kommunikation und unterschiedliche Modelle, eine Lage zu deeskalieren. Sollte das alles nicht fruchten und die renitenten Bürger handgreiflich werden, dürfen sich die Retter im Ernstfall auch verteidigen. Das trainieren die Feuerwehrleute ebenfalls einmal im Jahr.

In diesem Jahr fand die Übung zum ersten Mal in einer Sporthalle statt. Vermittelt werden Techniken aus Jujutsu, Judo oder Boxen. "Es sind einfache Eingriffstechniken, die jeder schnell lernen kann, die aber wirksam sind", sagt Darmüntzel. Entscheidend sei auch die Verhältnismäßigkeit, für die die Retter sensibilisiert werden.