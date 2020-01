Weiterbildung für Pflegekräfte

Spezialisierung Seit fast 15 Jahren gibt es die speziell auf das Thema "Schmerz" ausgerichtete zehnwöchige Weiterbildung für Pflegekräfte. Voraussetzung dafür ist eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Pflege oder der Physiotherapie. "Pain Nurse", "Pain Care Manager" oder "Algesiologische Fachassistenz in der Pflege" sind die Bezeichnungen, unter denen schmerzbehandlungserfahrene Pflegende in rund 70 Prozent der Krankenhäuser hierzulande tätig sind, wie eine in der Fachzeitschrift "Der Schmerz" veröffentlichte Untersuchung gezeigt hat. In kleineren Häusern werden sie demnach häufig auf Pflegestationen eingesetzt, in großen Kliniken mit mindestens 700 Betten in Akutschmerzdiensten und auf Intensivstationen.⇥ih