Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Man kann es so sehen: Die ehemalige Geschäftsführerin der städtischen Gebäudewirtschaft war so gewissenhaft, dass sie sich sogar um die Ausstattung der Gästewohnungen der Gewi gekümmert hat. So hat sie bei einem Möbelhaus in Waltersdorf acht Spannbetttücher gekauft, die für die Gästewohnung bestimmt waren. Doch war es wirklich so?

In der Verhandlung gegen die Ex-Chefin des städtischen Unternehmens, der von der Staatsanwaltschaft gewerbsmäßige Untreue vorgeworfen wird, gab es Zweifel. Eine Zeugin, die in der Finanzbuchhaltung des Unternehmens arbeitete, stellte die Sache anders dar. Zwar gab es einen Beleg über die Spannbetttücher, das geld wurde auch von der Gewi erstattet, nur in der Gästewohnung sind die nie angekommen. Die Zeugin sagte aus, dass ihr schon länger aufgefallen sei, dass es Auffälligkeiten bei der Abrechnung von Belegen gegeben habe. "Mit der Zeit des Hausbaus wurde es immer mehr", erklärte sie. So häuften sich Geschäftsessen an Wochenenden, Einkäufe im KaDeWe, bei Pflanzen-Kölle und bei Praktiker. Auch Benzin-Quittungen wurden abgerechnet, obwohl das Dienstfahrzeug der Geschäftsführerin ein Diesel war. Die Geschäftsführerin reichte die Belege nicht nur ein, sondern zeichnete sie auch als sachlich richtig ab und zahlte sich das Geld aus. Nachfragen aus der Buchhaltung oder von anderen Mitarbeitern waren nicht erwünscht.