René Wernitz

Rathenow (MOZ) "Einer trage des anderen Last", heißt der erste Film, den die "Freunde für Europa" zur Kino-Matinee am Sonntag, 2. Februar im Haveltorkino Rathenow zeigen. Um 10.00 Uhr beginnt die Vorführung der DDR-Produktion. Grundthema des von Lothar Warneke gedrehten Streifens aus dem Jahre 1988 ist die Toleranz.

Anfang der ’50er Jahre begegnen sich in einem Sanatorium zwei junge Menschen, beide lebensgefährlich an Tuberkulose erkrankt, der eine ein junger Kommunist, Volkspolizist, ein überzeugter Marxist; der andere ein ähnlich junger Mann, ein evangelischer Theologe, angehender Pfarrer, ein nicht weniger überzeugter Christ. Sie müssen sich ein Zimmer teilen. Sie wehren sich dagegen, aber erfolglos. Die hiesigen "Freunde für Europa" laden am Sonntag, 2. Februar, zum Gedankenaustausch über Toleranz ein – über Toleranz im Allgemeinen und speziell in der politischen Auseinandersetzung.