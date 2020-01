Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) "Dass der weiße Löwe Kinder hat mit seinen Freunden, um mehr weiße Löwen zu haben" – das ist einer der Wünsche, die vor allem jüngere Besucher bei der aktuellen Wunschbriefkasten-Aktion an den Eberswalder Zoo herangetragen haben.

Wie es damit steht? "Ist in Arbeit", antwortet Zoochef Bernd Hensch. Smart, der dreijährige Löwe mit dem fast weißen Fell, der 2018 aus dem Magdeburger Zoo nach Eberswalde kam, teilt mit den Löwinnen nun ein Gehege. "Beide Weibchen sind da, beide sind deckbereit – und der hat auch schon gedeckt", umschreibt Hensch das möglicherweise zur Schwangerschaft führende Paarungsverhalten der Tiere in der Fachsprache.

Für Elefanten zu klein

Immer im Dezember wird der Wunschbriefkasten vor der Zooschule aufgestellt. Einiges ist in der Vergangenheit schon auf Anregung von Besuchern hin umgesetzt worden. So haben zuletzt die Ziegen im Streichelgehege wunschgemäß eine neue Kletteranlage bekommen.

Rund 180 Wunschzettel sind diesmal eingegangen. Einer der häufigsten Wünsche: "Bleibt so wie ihr seid!" "Das freut mich natürlich", sagt der Zoodirektor. Und das sollte zu machen sein.

Anders sieht es mit solchen Wünschen aus: "Elefanten und Giraffen" oder "Robben für den Zoo". "Wir bieten für die Tiere, die wir haben, sehr gute Bedingungen an", so Hensch. "Für Tiere wie Elefanten oder auch Menschenaffen sind wir zu klein." Auch "Babytiger streicheln" oder "den Geparden bei der Fütterung zusehen" werde man in Zukunft nicht können. In der möglichst naturnahen Haltung sollen die Tiere ihre Ruhe haben dürfen.

Für die Wünsche, Nachwuchs in den Gehegen zu sehen, sieht es wiederum gut aus, etwa bei den Pinguinen. Die Zeit der Jungtiere steht dem Zoo bevor. "Ein Kuscheltier für den Zoo" wünscht sich Gyda, drei Jahre alt. "Mehr Tiere füttern" möchte der fünfjährige Jakob aus Berlin. "Darüber denken wir nach", sagt Bernd Hensch. "Eierkuchen im Imbiss – das wäre schön", hat ebenfalls ein Besucher geschrieben. Die Idee gefalle ihm, er werde mit der Gaststätte sprechen, sagt der Zoochef. Nur auf einen Wunsch hat er keinerlei Einfluss: "Schnee" hat jemand auf seinen Zettel geschrieben.