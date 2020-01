Daniela Windolff

Angermünde Husten, Fieber, Atemnot... diese Symptome alarmieren Ärzte und Schwestern im Angermünder Krankenhaus.

Nicht erst, seit Corona in China und in den Medien grassiert. "Wir isolieren Patienten mit Verdacht auf ansteckende Erkrankungen vorsorglich schon in der Notaufnahme und halten sechs Einzelzimmer als Infektionszimmer, davon drei mit einem speziellen Schleuseneingang vor, der nur in kompletter Schutzkleidung betreten werden darf", erklärt Dr. Christoph Arntzen. Der Leitende Chefarzt der Klinik für Innere Medizin im GLG-Krankenhaus Angermünde ist als Lungenfacharzt und Infektiologe auf alle Erkrankungen der Atemwege und Infektionen spezialisiert und behandelt in seiner Klinik ein breites Spektrum, von Asthma über Lungenentzündung bis Krebs. Jetzt kommen immer häufiger Patienten in die Notaufnahme, die sich vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus fürchten, der in China bereits 4000 Menschen infizierte und bisher 100 Todesopfer forderte.

Isolierzimmer für Infektionen

"Inzwischen gibt es auch einen bestätigten Fall in Deutschland", informiert Dr. Christoph Arntzen. Doch die Patienten, die mit Husten in die Angermünder Notaufnahme kamen, zu der seit Kurzem auch ein spezielles Atemnotzentrum gehört, konnte der Lungenspezialist beruhigen. "Die Wahrscheinlichkeit, sich hier mit dem Corona-Virus anzustecken, ist extrem gering und die Angst größer als die reale Gefahr", so Christoph Arntzen.

Es gebe immer wieder mal neue Erregerausbrüche, vermutlich durch Übertragung von Tieren auf Menschen, wie die Schweine- und Vogelgrippe, die sich auch in der Uckermark ausbreitete. Arntzen erinnert auch an ähnliche Virenausbrüche wie SARS und MERS, die vor einigen Jahren in Südasien und im mittleren Osten grassierten, sich aber in Deutschland nicht ausbreiten konnten. Solche Ausbrüche im Blick zu haben und Übertragungswege zu verhindern, sei Aufgabe und Herausforderung für Infektiologen.Vorbereitet auf den Ernstfall sei man im Angermünder Krankenhaus mit standardisierten Maßnahmeplänen und Isolierzimmern. Außerdem arbeitet das Krankenhaus eng mit dem Referenzlabor der Charité Berlin zusammen, wo in begründeten Verdachtsfällen Proben hingeschickt werden. Nicht nur auf Corona, sondern auf alle hochansteckenden Infektionen, ob Lungentuberkulose oder Influenza. Die echte Grippe sei nämlich die weitaus größere und reale Gefahr, betont der Infektiologe.

Impfung kann schützen

"23 000 Todesopfer hat die Grippe in der vergangenen Saison in Deutschland gefordert." Dr. Arntzen betont diese Zahl bewusst sehr deutlich. "Das ist kein banaler Infekt, sondern eine schwere Erkrankung, die vor allem für Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen gefährlich sein kann." Hochsaison der Grippe ist im Januar und Februar. "Wir haben jetzt im Januar schon einige Influenza-Patienten in Behandlung." Um Ansteckung zu verhindern und die Mitarbeiter zu schützen, werden die Patienten isoliert und alle Mitarbeiter jedes Jahr geimpft. Denn gegen die gefährliche Influenza könne man sich schützen, so Dr. Arntzen. "Auch vor einer Lungenentzündung mit Pneumokokken schützt eine Impfung, die jedoch bisher weniger bekannt ist und kaum in Anspruch genommen wird. Dabei wäre auch dieser Schutz für chronisch Kranke und alle Menschen ab 60 Jahre empfehlenswert."