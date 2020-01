Ines Weber-Rath, Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Coronavirus hat Deutschland erreicht. Der Stadtbote wollte wissen, ob man in Frankfurt für einen möglichen Ernstfall gewappnet ist. "Die Mitarbeiter des Klinikum Frankfurt (Oder) sind entsprechend den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes geschult und wir sind logistisch vorbereitet", sagt Dr. Margrit Seewald.

Die Hygienebeauftragte des Krankenhauses verweist auf den Handlungsplan, der den Ablauf in einem Coronavirus-Verdachtsfall genau regelt: Die Mitarbeiter der Zentralen Notaufnahme würden zunächst fragen, ob sich der Patient, der sich mit Fieber oder Atemwegsproblemen vorstellt, in den vergangenen 14 Tagen in China aufgehalten hat oder Kontakt zu einem am Virus Erkrankten hatte. Wäre das der Fall, "käme der Patient schon in der Notaufnahme in eines der zur Verfügung stehenden Isolierzimmer", erklärt Dr. Seewald.

Dort werden ihm Proben entnommen: Eine für den Grippe-Schnelltest, der im Klinikum ausgewertet werden kann und dessen Ergebnis binnen zwei Stunden vorliegt. Die andere, zum Coronavirus-Verdacht, geht per Taxi sofort ins Referenzlabor der Charité nach Berlin. "Die Grippe- und Coronvirusfälle sind klinisch im Anfangsstadium kaum zu unterscheiden", erklärt die Ärztin. Sollte sich ein Patient in einem schlechten Gesundheitszustand befinden, käme er auf die Intensivstation des Klinikums, auf der es ebenfalls Isoliermöglichkeiten gebe, so die Hygieneärztin weiter.

In Abstimmung mit dem Amtsarzt könnte bei nur leichten Symptomen und unter passenden Umständen auch eine häusliche Quarantäne angeordnet werden, nennt Dr. Seewald eine weitere Option. Bislang gab es im Klinikum noch keinen Verdachtsfall.

Amtsarzt Dr. Oliver Fahron hält das Ansteckungsrisiko für Personen, die sich nicht im Risikogebiet aufgehalten haben und keinen Kontakt zu am Virus Erkrankten hatten, für relativ gering. Vorsorgemaßnahmen, wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes seien "zum derzeitigen Zeitpunkt im Alltag als unnötig anzusehen", sagt er.

Risiko-Patienten mit Atemwegsbeschwerden (nicht Schnupfen!) sollten ihre Hausarztpraxis oder die Rettungsstelle unbedingt zunächst telefonisch über den Verdacht informieren, bittet der Amtsarzt eindringlich. Damit soll der Praxis oder dem Krankenhaus die Möglichkeit gegeben werden, sich vorzubereiten und eine Ansteckung anderer Menschen weitgehend auszuschließen, erklärt Oliver Fahron.

Jadwiga Caban-Korbas, Kreisinspektorin der sanitärepidemiologischen Stelle (Sanepid) in Słubice, sagt: "Wir sind vorbereitet und wissen, was zu tun ist, wenn das Virus auftritt. Wir werden über aktuelle Entwicklungen durch den nationalen Inspektor informiert und sind im ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt in Frankfurt." Polnische Medien haben berichtet, dass einige Studenten, die aus dem chinesischen Wuhan zurückkehrten, ärztlich überwacht wurden, aber keine Anzeichen für eine Ansteckung zeigten.

Das Virus sei nicht hochgefährlich, meint Jadwiga Caban-Korbas. Die Symptome und Ansteckungswege seien ähnlich wie bei einer Grippe. Sie rät zur Einhaltung der hygienischen Vorsichtsmaßnahmen wie gegen eine Grippe-Ansteckung. "Wir empfehlen auch die Grippeschutz-Impfung. Die schützt zwar nicht gegen das Coronavirus, aber sie stärkt die Abwehrfähigkeit des Organismus", sagt Caban-Korbas.

Die Barmer Ersatzkasse hat eine Hotline zum grassierenden Coronavirus eingerichtet. Medizinexperten informieren rund um die Uhr darüber, wie man sich schützen und einen Verdachtsfall erkennen kann. Die kostenlose Hotline stehe allen Interessierten offen unter 0800 84 84 111. Die DAK schaltet am 31. Januar eine Beratungshotline. Zwischen 8 und 20 Uhr beantworten Ärzte und Hygienefachleute unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1111 841 allen Interessierten Fragen.