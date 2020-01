Monika Rassek, Janet Neiser, Ines Weber-Rath und Bernhard Schwiete

Beeskow (MOZ) Ein 33-jähriger Mann in Bayern gilt als erster nachgewiesener Coronavirus-Fall in Deutschland. Er wurde isoliert und behandelt. Doch, wird sich das Virus weiter verbreiten? Wer ist gefährdet und kann sich anstecken? Zunächst einmal Ruhe und Vernunft walten lassen, so die Empfehlung von Dr. Ricardo Saldana-Handreck, Amtsleiter des Gesundheitsamtes Oder-Spree. "Die Wahrscheinlichkeit am Coronavirus zu erkranken, ist in unserer ländlich geprägten Region sehr gering", so der Amtsleiter.

"Es gibt keine direkte Flugplatzanbindung und die Bevölkerungsdichte in Beeskow und Umgebung kann mit der dichten Besiedlung Chinas nicht annähernd verglichen werden. Ein Vorteil", erklärt Saldana-Handreck. Dennoch sei bei den Krankenhäusern abgefragt worden, ob genügend Nachweis-Schnelltests für Influenza, also die ganz normale Grippe, vorrätig seien. Da die Symptome wie Husten, Schnupfen, Fieber und Schwäche ähnlich dem der Influenza seien, könne nach dem Ausschlussverfahren schnell Klarheit erzielt werden. Wer mit dem Schnelltest positiv auf Infuenza getestet wird, ist somit nicht am Coronavirus erkrankt.

Grippezeit beginnt

"Derzeit beginnt die Grippezeit. Wer sich Sorgen macht, sollte zunächst mit dem Hausarzt seines Vertrauens telefonieren und sich im Zweifelsfall beraten lassen", rät der Mediziner. Eine Rettungsstelle sollte nur aufgesucht werden, wenn eine entsprechende Reiseanamnese, also eine Reise nach China stattgefunden hat.

Die "normale" Grippe ist jedoch nicht ungefährlich – an dem Grippevirus, an dem in Deutschland in dieser Grippesaison bereits 13.000 Menschen erkrankt sind, endete für 32 diese Virusinfektion sogar tödlich. Aus diesem Grund ist es auch wichtig zu erfragen, ob der Patient überhaupt in Berührung mit möglichen Risikopersonen gekommen ist.

Im Beeskower Oder-Spree Krankenhaus hat man am Dienstag die Situation bewertet. "Wir haben für den Notfall ein Pandemiekonzept", erklärt Geschäftsführer Michael Rochow. Das Krankenhaus ist gut vorbereitet, aber nicht in Aufruhr. Es seien die Lagerbestände für bestimmte Hygieneartikel geprüft worden und Blutentnahmeröhrchen bestellt worden: "Für den Ernstfall ist organisiert, dass die Proben in der Berliner Charité analysiert werden, auch nachts. Bei Nachweis des Virus wird der Patient isoliert."

Ähnliche Vorgehensweisen

Seit dem Umbau der Notaufnahme in Eisenhüttenstadt im vergangenen Jahr gibt es dort bereits die Möglichkeit, Patienten, die möglicherweise infiziert sind, separat unterzubringen. Sollte tatsächlich ein Coronavirusfall bestätigt werden, wird der Patient im städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt behandelt. "Die Infizierten kommen auf die Isolierstation und bleiben auch dort", betont Geschäftsführer Till Frohne. Wie das dann alles genau ablaufen werde, da sei man noch in der finalen Abstimmung.

Auch mit dem Labor IMD Oderland in Frankfurt, mit dem das Krankenhaus zusammenarbeitet, habe man bereits Absprachen. Zudem informiert er darüber, dass Proben möglicher Infizierter in speziellen Transportboxen in die Charité nach Berlin gebracht werden.

Der Ärztliche Direktor des Bad Saarower Helios-Klinikums, Dr. Jens Osel, sieht in erster Linie Menschen gefährdet, die Kontakt zu Reisenden aus China hatten. Übertragen werde das Virus nach aktuellem Kenntnisstand durch Tröpfcheninfektion, also zum Beispiel durch Husten oder Niesen. Zur Inkubationszeit verweist er auf Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO, die in diesem Zusammenhang eine Spanne von zwei bis sieben Tagen zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung nenne. Schwangere sollten sich keine unnötigen Sorgen machen. Ungeborene Kinder sind laut Dr. Osel nach aktuellem Kenntnisstand aufgrund der Übertragungswege nicht gefährdet.

Einer Infektion vorgebeugt werden kann mit einem Mundschutz. In Apotheken werden entsprechende Packungen regelmäßig nachgefragt, wie es in Fürstenwalde sowohl aus der Rathaus- als auch aus der Linden-Apotheke heißt.

Apotheken noch nicht gefragt

"Wegen des Coronavirus war aber noch niemand bei uns", sagt Pharmazie-Ingenieurin Annette Dombrowski von der Linden-Apotheke. Eher gehe es um die Vermeidung anderer Infektionen, zum Beispiel bei Kunden, hinter denen eine Organtransplantation liegt. In der Rathaus-Apotheke hieß es, am Dienstag habe sich eine Kundin per Mundschutz vor dem Noro-Virus schützen wollen.

Vorsorgemaßnahmen, wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind "zum derzeitigen Zeitpunkt im Alltag als unnötig anzusehen", sagt jedoch Amtsarzt Dr. Oliver Fahron aus Frankfurter. Er hält das Ansteckungsrisiko für Personen, die sich nicht genau im Risikogebiet aufgehalten haben und auch keinen Kontakt zu am Coronavirus Erkrankten hatten, für relativ gering.