dpa

Berlin (dpa) Zum ersten Mal werden Obdachlose in einer deutschen Großstadt systematisch gezählt. An diesem Mittwochabend laufen zwischen 22.00 Uhr und 01.00 Uhr freiwillige Helfer auf festgelegten Routen durch die Berliner Bezirke und zählen die Menschen, die auf der Straße, unter Brücken, in Zelten oder sonstigen Behelfsbehausungen leben.

Seit Jahrzehnten gibt es für die Hauptstadt nur grobe Schätzungen über das Ausmaß von Obdachlosigkeit. Die Zahlen liegen zwischen 6000 und 10 000 Menschen.

Organisiert wird das Zählen von der Senatsverwaltung für Soziales unter dem Titel "Nacht der Solidarität". 3725 freiwillige Helfer, darunter viele Studenten, sind in 617 Teams zum Zählen unterwegs. Die Teamleiter sind geschult, in einigen Gegenden begleiten Sozialarbeiter den Zähltrupp.

Die Zählung soll eine statistische Grundlage schaffen, um noch passendere Hilfsangebote anbieten zu können. Wie verlässlich die Zahlen sein werden, steht noch nicht fest. Bekanntgegeben werden sollen sie am 7. Februar.