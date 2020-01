Jens Sell

Strausberg/Rüdersdorf (MOZ) In den Krankenhäusern ­Strausberg und Rüdersdorf ist das Personal der Notaufnahmen auf das Auftreten von Verdachtsfällen der Infektion mit dem Corona-Virus vorbereitet.

"Wir haben stets ausreichend Masken, Brillen und Kittel in unseren Rettungsstellen", sagt die Leitende Oberärztin der Notaufnahmen des Krankenhauses Märkisch-Oderland in Strausberg und Wriezen, Dr. Katrin Tazzioli. Sie gehe aber nicht davon aus, dass diese gebraucht würden. "Bedeutsamer für uns ist die gewissermaßen normale Grippewelle, die nach bisherigem Kenntnisstand einen dramatischeren Verlauf nimmt und eine höhere Sterblichkeit aufweist als die Corona-Virusinfektion", sagt die Internistin.

Waren Sie in China?

Entscheidend, um die neue, noch wenig bekannte Lungenkrankheit gegen die herkömmliche Influenza abzugrenzen, sei die Anamnese, also die Vorgeschichte. Wer in den zurückliegenden Wochen nicht in China war, dürfte bei den Symptomen Husten und Fieber eher die normale Grippe als einen Corona-Virusinfekt haben. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises werde bei auftretenden Verdachtsfällen der Patient umgehend in ein Isolierzimmer der Notaufnahme gebracht. "Das ist bei uns Standard sowohl in Straus­berg als auch in Wriezen", sagt Dr. Tazzioli. Die Strausberger Rettungsstelle und Intensivmedizin sind erst im vergangenen Jahr in einen großzügigen Neubau gezogen. Eine zentrale Isolierstation im Landkreis sei nicht vorgesehen. Für die Mitarbeiter der Notaufnahmen gebe es eine Notrufnummer zum Gesundheitsamt und zu Amtsarzt Dr. Steffen Hampel, um gegebenenfalls schnell und koordiniert reagieren zu können. Die Proben zur genauen Diagnose schickt das Krankenhaus Märkisch-Oderland zur Charité in Berlin. Das Frankfurter Labor, mit dem das Haus sonst zusammenarbeitet, sei noch nicht bereit für diese Tests.

Die in Frage kommenden Mitarbeiter des Krankenhauses werden in Zusammenarbeit mit dem Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Dr. Christian Jenssen, in dieser Woche speziell für den Umgang mit Corona-Virus-Patienten geschult. Dies werde klinik­übergreifend geschehen, sagt Dr. Tazzioli.

Schulungen auch in Rüdersdorf

Grundsätzlich sei auch für Patienten, die nun in Sorge seien angesichts ihrer Symptome, die Frage nach einem China-Aufenthalt wichtig, um die Verdachtsfälle gegen eine gewöhnliche Influenza abzugrenzen. Man gehe inzwischen von einer zweiwöchigen Inkubationszeit aus. "Leider gibt es noch keinen Schnelltest zur Diagnose dieser neuen Lungenkrankheit, aber man arbeitet daran", sagt die Leitende Oberärztin.

Mit dem Gesundheitsamt Märkisch-Oderland arbeitet auch das Immanuel Klinikum in Rüdersdorf eng zusammen. "An der Immanuel Klinik Rüdersdorf gab es bis zum heutigen Tag keinen Verdacht auf eine Erkrankung mit dem sogenannten Corona-Virus", betonte Klinik-Sprecherin Lydia Stübler auf MOZ-Nachfrage. "Sollte sich bei einer Patientin oder einem Patienten bei uns in der Rettungsstelle nach eingehender Prüfung der Symptome der Verdacht auf eine Erkrankung mit dem Virus bestätigen, werden wir alle vorgeschriebenen und notwendigen Maßnahmen für Patienten und Mitarbeitende treffen – beginnend mit der Schutzisolation des verdächtigen Patienten."

Das Rüdersdofer Krankenhaus richte sich dabei strikt nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts. Schulungen für einen sachgerechten Umgang wurden und würden auch weiterhin mit den Mitarbeitenden durchgeführt, informiert die Sprecherin Lydia Stübler.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html