Bärbel Kraemer

Bad Belzig Jeder Mensch hat einen Namen. Wie Lilli Müller, die Ende des 19. Jahrhunderts in Belzig geboren wurde. Oder, wie der in Niemegk ansässige Dr. Ludwig Lion, der ein angesehener Arzt war. Mit der Machtübernahme der Nazis änderte sich ihr und das Leben von Millionen anderer Menschen. Weil sie Juden waren.

Lilli Müllers Leben endete 1943 in Auschwitz. Sie wurde deportiert. Das von Dr. Ludwig Lion endete 1936. Er war durch die Gestapo verhaftet worden und der "versuchten und vollendeten Notzucht, der Rassenschande, der gewerbsmäßigen Abtreibung" angeklagt. Als 1945 der Zweite Weltkrieg endete, gehörten Lilli Müller und Dr. Ludwig Lion zu den Millionen Menschen jüdischen Glaubens, deren Leben das Hitler-Regime ausgelöscht hatte. Mit ihrem Tod verschwanden ihre Namen - und dass, obwohl sie keine Fremden waren, sondern Menschen aus der Nachbarschaft. "Erinnerung kann aber nur mit Namen funktionieren", mahnte Wolf Thieme vor dem Bad Belziger Rathaus.

Gemeinsam mit dem Verein Belziger Forum gegen Rechtsextremismus und Gewalt hatte der Werbiger dorthin zum Holocaust Remembrance Day eingeladen. Jährlich am 27. Januar begangen, wird weltweit am Tag der Befreiung des Lagers Auschwitz an die Opfer des Holocaust gedacht.

In Bad Belzig fand das Gedenken erstmals statt. Florian Völker, er ist Mitglied des Projektteams "Jüdisches Leben in Belzig 1933 - 1945", hatte dazu eine Namensliste erarbeitet, in der auch die Namen von Lilli Müller und Dr. Ludwig Lion notiert sind. Insgesamt umfasst die Liste die Namen von 145 Menschen, die verfolgt, entrechtet, vertrieben, ermordet wurden. Es sind die Namen von Shoah-Opfern, Angehörigen, Überlebenden und von Menschen, die unter Verfolgung litten. Mit der Verlesung ihrer Namen wurde während des Gedenkens an sie erinnert.

Wie mögen die letzten Minuten im Leben dieser Menschen ausgesehen haben? "Ich glaube, dass können wir alle uns nicht vorstellen", so Wolf Thieme zu Beginn des Gedenkens. Knapp 80 Menschen stehen ihm zu diesem Zeitpunkt vor dem Rathaus der Stadt gegenüber. Minuten später beginnt er die Namensliste zu verlesen.

Der erste Name der genannt wird, ist der von Johanna Karoline Kotze aus Baitz, die nach derzeitigem Forschungsstand ein Euthanasie-Opfer wurde. Dann wird Ruth Auerbach genannt, der die Auswanderung nach Palästina noch gelang. Später folgt der Name von Dagobert Bornheim. Er führte in Belzig ein Bekleidungsgeschäft, bis er 1942 nach Auschwitz deportiert wurde und dort starb. Nach Wolf Thieme traten Landrat Wolfgang Blasig (SPD), Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos), Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf (SPD), der Landtagsabgeordnete Günter Baaske (SPD), die Vorsitzende des Förderkreises Roederhof Inge Richter, und weitere Menschen ans Mikrofon. Jeder von ihnen verlas zehn Namen der Opferliste. Sie basiert auf der Volkszählung von 1939 und wurde durch die Mitglieder des Projektgruppe im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Ausstellung "Jüdisches Leben in der Region Belzig 1933-1945" zusammengetragen. Bei vielen der genannten Menschen ist nicht mehr als der Name, der Geburtstag und Geburtsort bekannt. Viele Opfer sind spurlos verschwunden. Haben kein Grab. Die mit den Namen verlesenen Anmerkungen "rassisch verfolgt", "kollektiv verfolgt", nach Auschwitz, Theresienstadt, Sobibor, Dachau, Treblinka und ins Warschauer Ghetto deportiert - machen sprachlos. Schließlich sind es die Namen von Menschen, die in Brück, Borkheide, Borkwalde, Beelitz, Ferch, Golzow, Görzke, Lütte, Michendorf, Niemegk, Reetz, Trebbin, Treuenbrietzen, Wiesenburg, Wilhelmshorst und Ziesar lebten und damit in der Nachbarschaft zu Hause waren.

Am Ende des Gedenkens nennt Wolf Thieme mahnend einige Zahlen. So haben nach Angaben des Polizeipräsidiums Potsdam antisemitische Straftaten weiter zugenommen. Wurden in 2018 noch 56 Fälle registriert, waren es bis Oktober 2019 schon 94 Straftaten.