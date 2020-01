Die Nachfrage nach Mundschutzmasken steigt: Matthias Waldeck, Inhaber der Apotheke am Steintor in Bernau, musste am Dienstagnachmittag seine Vorräte anbrechen. © Foto: Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin, Christian Heinig

Bernau (MOZ) Am Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg gab es bis zum Dienstag keinen Verdacht auf eine Viruserkrankung mit dem sogenannten Coronavirus. Dennoch laufen die Vorkehrungen für den Fall der Fälle auf Hochtouren. "Sollte ein Patient zu uns in die Notaufnahme kommen und sich nach eingehender Prüfung der Symptome der Verdacht auf eine Erkrankung mit dem Virus bestätigen, werden wir alle vorgeschriebenen und notwendigen Maßnahmen für Patienten und Mitarbeitende treffen – beginnend mit der Schutzisolation des verdächtigen Patienten", versichert Jenny Jörggensen, Pressesprecherin der Immanuel Albertinen Diakonie, auf Anfrage der MOZ. "Wir richten uns hierbei nach den Richtlinien des Robert Koch Instituts. Schulungen für ein sachgerechten Umgang werden im Immanuel Klinikum Bernau entsprechend durchgeführt." Zudem arbeite das Krankenhaus eng mit dem zuständigen Gesundheitsamt des Landkreises Barnim zusammen. Dort sei eine Bereitschaftsnummer geschaltet, um jeden Verdacht zu melden und die nächsten Schritte zu besprechen.

"Fakt ist, wir sind mit unserem Hygieneteam, zu dem ein Facharzt für Hygiene, eine Hygienefachschwester, der Beauftrage für biologische Sicherheit und der Betriebsärztliche Dienst gehören, qualifiziert aufgestellt", schätzt Andreas Neue, Konzernbeauftragter für biologische Sicherheit, ein. "Alle Unterweisungen sind auf dem neusten Stand, und die Schutzausrüstungen liegen ausreichend bereit. Die Zusammenarbeit mit dem Amtsarzt und dem Robert-Koch-Institut ist lückenlos", listet er auf. Der 59-Jährige ist sich sicher: "In Bernau sind die baulichen Maßnahmen auf modernem Stand, um eine Infektion-Prävention zu sichern."

Hygieneplan am Helios-Klinikum

Ähnliche Auskünfte gibt auch der ärztliche Direktor des Helius-Klinikums in Berlin-Buch, Prof. Henning T. Baberg. "Die Helios Kliniken folgen bei der Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Verdacht auf das Coronavirus den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes (RKI). Unser medizinisches und pflegerisches Personal ist nach einem Hygieneplan auf der Grundlage der RKI-Richtlinien eingewiesen."

Bei Verdachtsfällen würden in enger Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden alle Vorkehrungen getroffen, "um den Befund zu sichern und die betreffenden Patienten zu isolieren". Die notwendigen hygienischen, medizinischen und baulich-technischen Voraussetzungen zur Erstversorgung von Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion seien in allen Helios-Kliniken gegeben. "Diese sind darüber hinaus auch in die Pandemiepläne der Länder eingebunden", erklärt Professor Baberg.

Unterdessen ist wegen des Coronavirus die Nachfrage nach Mundschutzmasken auch im Barnim merklich angestiegen – vor allem im Grenzgebiet zu Berlin. In der Heine-Apotheke in Panketal beispielsweise sind aktuell sämtliche Bestände ausverkauft. Das betrifft sowohl Einzelmasken als auch die angebotenen größeren 50er Pakete. Die Kunden würden explizit nach den Masken fragen, heißt es in der Apotheke am S-Bahnhof Röntgental. Ähnlich sieht es in der Apotheke im Kaufpark Eiche aus. "Die Nachfragen nach einem Mundschutz sind schon größer geworden", sagt Apotheker Timo Lehmann. Und dies bleibe nicht folgenlos: Schon jetzt seien die Masken schwer lieferbar. "Wir haben bereits welche vorbestellt", sagt Lehmann.

Ein klein bisschen anders ist die Situation im Bernauer Stadtgebiet. In der Adler-Apotheke wurden am Dienstag noch keine verstärkte Nachfrage für Mundschutz registriert, in der Apotheke am Steintor dagegen schon. "Wir mussten am Nachmittag unsere Vorräte anbrechen", sagt Inhaber Matthias Waldeck. Auch er hat nun neue Masken bestellt. Sein Tipp: "keine Panik". Auch ein Mundschutz würde keinen hundertprozentigen Schutz bieten, erklärt der Bernauer Apotheker. Wichtig sei, so wie in jeder Erkältungssaison, sich die Hände zu desinfizieren und größere Menschenansammlungen zu meiden.