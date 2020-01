BRAWO

Brandenburg an der Havel In Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum Brandenburg an der Havel lädt die Fouqué-Bibliothek, Kinderbibliothek, Altstädtischer Markt 8, alle interessierten Kinder sowie deren Eltern und Großeltern zu Bücherreisen mit Kolumbus ein. Los geht es am Sonnabend, 1. Februar. Vorlesepate Uwe Herrmann nimmt von 10 bis 11 Uhr wieder Kinder ab 4 Jahren mit auf Bücherreise und liest ihnen vor. Die nächste Lesung findet dann am Sonnabend, 8. Februar, mit Brigitte Getzlaff von 10.30 bis 12 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei.