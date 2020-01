MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Vorstellung der Oderhähne, "Ma(ts)chos mögen´s heiß", am Freitagabend fällt leider aus.

Ab Samstag geht es jedoch weiter mit: "In Würde albern. Drei Kabarettisten machen sich auf die Suche nach dem Unsinn des Lebens. Das Ergebnis? Chronische Albernheit. Aber mit Würde." Karten kosten 17 Euro (ermäßigt 10 für Schüler und Studenten). Am 7. Februar kommen die Oderhähne schließlich in den Ratskeller mit: "Wir sind nicht alt! Aber sexxy!!"