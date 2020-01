Mein Name ist Dominik Müller, ich bin in Frankfurt am Main aufgewachsen und studiere an der THB Informatik. © Foto: privat

Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Die Technische Hochschule Brandenburg (THB) macht in Brandenburg an der Havel studentisches Leben möglich und somit ein ganz großes Miteinander. Die THB ist das multikulturelle Zentrum der Stadt, vereint mehr als 70 Nationalitäten und Studenten aus der gesamten Republik. Warum sie nach Brandenburg gekommen sind und wie ihnen die Stadt gefällt?

Dominik Müller stammt aus Frankfurt am Main, studierte an der THB Informatik.

● Brandenburg an der Havel war für mich als Westdeutscher zunächst mal komplett neu, viele Dinge waren mir unbekannt. Die Stadt finde ich aber sehr schön, gerade die Natur, die Seen, die Havel. Es ist eine kleine Stadt, in der man sich irgendwie kennt, die aber doch groß genug ist, dass man viele Möglichkeiten hat, wenn man abends ausgehen will, auch als Student.

● Hier kann man besonders gut studieren, vor allem sich aufs Studium konzentrieren, weil ringsherum so viel Luft für freie Gedanken ist.

● Der schönste Ort der Stadt ist für mich das Havelufer an der Jahrtausendbrücke, sowohl das Salzhofufer als auch das Heinrich-Heine-Ufer. Das gilt ganz besonders, wenn abends die Sonne durch die Johanniskirche scheint. Aber auch die Seen sind nicht zu unterschätzen.

● Der größte Unterschied zu meinem Heimatort ist nicht unbedingt die Größe, denn ich komme in Frankfurt am Main aus einem Vorort, Schwanheim, der ist kleiner als Brandenburg an der Havel. Der größte Unterschied für mich speziell war, dass ich völlig alleine war, als ich ankam. Freunde und Familie waren genau 500 Kilometer entfernt und ich habe diese Stadt ganz anders entdeckt als meine Heimatstadt. Andererseits habe ich Frankfurt bei Besuchen wieder völlig anders entdeckt, viel detaillierter.

● Typisch brandenburgisch finde ich: "Ick jeh mir ma’n Kaffe koofen!" Das hat mein Mitbewohner gesagt und wir hatten viele lustige Abende und Tage mit dem Dialekt. "Pott Kaffe", "Pittiplatsch", das sind Dinge, die ich nicht kannte.

● Besuchern empfehle ich auf jeden Fall das Heineufer, am besten mit einem kühlen Blonden.

● An die THB bin ich gekommen, weil ich sie auf einer Messe in Frankfurt am Main kennengelernt habe. Da war ein riesiges rotes Flaggschiff auf der Studien- und Ausbildungsmesse auf dem Messegelände und dann kam jemand von der THB auf mich zu, in den bekannten THB-Studentenjacken und meinte: "Du siehst aus, als wolltest du Informatik studieren!" Und ich: "Ja stimmt, aber eigentlich suche ich etwas mit Medien", denn damals hatte ich überlegt, eine Ausbildung beim Hessischen Rundfunk zu machen. Dann hat es sich ergeben, dass das die perfekte Mischung für mich war: Informatik und Medien.

● Das Besondere an der THB ist die übersichtliche Größe, dieser familiäre Umgang, auch mit den Professoren. Auch dass hier Lehre durch Studierende betrieben wird, sei es als wissenschaftliche Mitarbeiter oder als Tutor, wie ich es auch war. An der Uni Potsdam erkennt man sich zwar auch in Maßen, aber das ist schon anders. Und in Berlin bist du eine Nummer. Dass mich hier auf dem Gang der Professor anspricht und mich fragt, wie es denn so läuft, das gibt es an großen Universitäten vermutlich nicht.

● Das Schönste am Studium war für mich einfach die Zeit, in der ich mich frei entfalten konnte und selbstständig geworden bin. Ich konnte mich auch beruflich in viele Richtungen ausbreiten und ausprobieren und durfte sehr viele Menschen kennenlernen.

● Mein Lieblingsplatz auf dem Campus ist die Mensa, da gibt es immer gutes Essen.

● Mein BRB/THB-Fazit: Die Zeit hier war ein bisschen anders als gedacht, aber nicht negativ, sondern positiv. Ich habe es an keinem Tag bereut, mehr oder weniger, es gab ja auch Prüfungen. Die Zeit in Brandenburg an der Havel hat mich in meinem Leben sehr viel weitergebracht und deswegen bin ich sehr froh, dass ich hergekommen bin.