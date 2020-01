René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Seniorenunion Rathenow, das sind gestandene CDU-Mitglieder der Kreisstadt, lädt am 4. Februar zum monatlichen Senioren-Café bei der AWO, Am Körgraben, ein. Erwartet wird Bürgermeister Ronald Seeger, ein 63-jähriger Parteifreund, der aus Sicht der Kommune auf das Jahr 2019 zurückblicken und seine wichtigsten Vorhaben für 2020 vorstellen will.