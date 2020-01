Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Das ausgebrannte Fahrzeug ist bei der Polizei gelandet. Zu dem Fahrer des Wagens aber kann Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, lediglich sagen: "Wir haben den Mann noch nicht gefunden."

Am vergangenen Donnerstag war auf der Autobahn zwischen dem Kreuz Oranienburg und Hennigsdorf in Fahrrichtung Berlin ein Klein-Lkw in Flammen aufgegangen. Zeugen berichteten Konträres darüber, wie sich der Fahrer verhielt. Einerseits hieß es, er sei zum Rasthof Stolpe gelaufen. Laut anderer Beobachtungen sei er in ein dahinter haltendes Auto gestiegen. Eine Abfrage der Polizei in der Raststätte habe keine Hinweise darauf gegeben, dass der Fahrer dort erschienen ist. Bei dem Lkw handelt es sich um einen Wagen mit britischem Kennzeichen. Bis vor einigen Monaten wäre die Halterabfrage ein Kinderspiel gewesen. Aber, so Röhrs: "Seit dem Brexit dürfen wir die Halterabfrage für britische Fahrzeuge nicht selbst vornehmen, sondern müssen das über das Bundeskriminalamt machen lassen." Ob an dem mit Pflastersteinen beladenen Lkw eine Firmenwerbung samt Adresse oder Telefonnummer steht, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen. Bislang gebe es auch keinen Hinweis darauf, dass das Fahrzeug gestohlen war. "Der Fall ist schon sehr unüblich", räumte Röhrs ein.