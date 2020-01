Inga Dreyer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Jan Plewka hat die Musik von Rio Reiser quasi in sich aufgesogen. Am Freitag tritt der Sänger der Band "Selig" gemeinsam mit der Schwarz Roten Heilsarmee im Frankfurter Kleist Forum auf. Vorher sprach er über Romantik, Politik und die Zukunft des Planeten.

Herr Plewka, Sie sind seit 15 Jahren mit Rio-Reiser-Programmen auf Tour. Ist das manchmal langweilig?

Ganz im Gegenteil. Von dem Moment, in dem ich zum ersten Mal Rio Reiser gehört habe, war ich infiziert. Seitdem ist er wie ein Soundtrack meines Lebens. Der Regisseur Tom Stromberg hatte die Idee, einen Abend als Hommage an ihn zu entwickeln. Als er mich fragte, ob ich mitmachen würde, war das für mich, als sollte ich Gott spielen. Meine Freundin hat mich überredet und gesagt, dass Rios Lieder leben müssen – gerade in Zeiten, in denen es keine wirklich politischen Lieder mehr in die Öffentlichkeit schaffen. Das war vor 15 Jahren, aber seine Texte sind – leider – immer noch wahnsinnig aktuell.

Woran liegt das, dass Menschen sich immer noch von seiner Musik und seinen Texten berühren lassen?

Weil man es braucht. Wenn man fernsieht oder draußen Angst verspürt, fragt man sich: Wie soll das alles weitergehen? Die AfD will Mauern bauen und uns alle einkerkern. So verdorren die Herzen doch wieder. Rios Lieder zu hören tut der Seele gut. Seine Texte sind teilweise verzweifelt, aber bergen immer einen Keim der Hoffnung. Das lässt einen weiter an das Menschliche glauben.

Sie sprechen auch von einer "neuen Romantik", die Sie rüberbringen wollen. Was ist damit gemeint?

Romantik hat viel mit Natur zu tun. Wir müssen wieder lernen, den Baum zu sehen und nicht das Auto, das vor dem Baum steht. Wir müssen lernen, ein Leben mit der Natur führen und nicht gegen sie. Ansonsten haben wir verloren. Wichtig ist, einen Keim von Empathie zu unserem Planeten und auch zu unseren Mitmenschen zu pflanzen. Unser Fleischkonsum, unser Vielgefliege, unser sinnloses Shoppen – das ist totaler Wahnsinn. Rio, der auch ein Romantiker war, hilft uns auf dem Weg zurück zur Natur.

Sie haben gesagt, seine Lieder zu singen ist ein bisschen so, wie Gott zu spielen. Wie fühlt sich das an?

Ich habe Rios Lieder, Texte, Meinungen und Utopien aufgenommen. Sie sind jetzt Teil meiner DNA. Ich singe sie nicht, als wäre ich Rio Reiser, sondern als Jan Plewka. Ich bin einfach nur das Medium, das diese Lieder und Texte wieder freigibt.

Sie hatten schon mit neun Jahren Ihre erste Band. Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Meine Mutter meinte: Immer, wenn ich mich zwei Wochen lang nicht vor irgendwelchen Leuten produzieren konnte, wurde ich unglücklich. So ist das auch heute noch. Ich bin für die Bühne geboren. Das durfte ich glücklicherweise früh erkennen: Ich war verliebt in ein Mädchen in meiner Klasse und habe Liebesgedichte geschrieben. Sie wollte die aber nicht haben. Ich habe dann mit Freunden eine Band gegründet und die Gedichte gesungen. Es gab Applaus, die Leute fanden das großartig. Da dachte ich: Ich möchte mein Leben lang nichts anderes machen.

Auch heute noch singen Sie Liebeslieder – unter anderem mit Ihrer Band Selig. Woran arbeiten Sie gerade?

Wir sind im Studio und fangen an, das achte Selig-Album aufzunehmen. Dann gehen wir im März auf Tour und im Herbst noch einmal mit der neuen Platte.

Wie sieht es aus, wenn Sie mit Rio-Reiser-Programmen auf Tour sind?

Wir sind zu acht. Tourleiter, Lichtmann und Tonmann fahren vor. Wir fahren mit der fünfköpfigen Band mit dem Zug. Wir sind noch nie mit dem Auto zu einem Gig gefahren, das haben wir uns geschworen. Dann kommen wir in der Stadt an, machen einen Soundcheck, gehen vielleicht noch mal kurz was essen, dann auf die Bühne, ins Hotel und am nächsten Tag in eine andere Stadt.

Im Zug bekommt man mehr davon mit, wo man hinfährt?

Wir sitzen immer im Speisewagen und trinken Tee. Das ist interessant, weil man dort etwas vom Zeitgeist mitkriegt. Vor Jahren haben sich Leute noch über Dinge wie WhatsApp unterhalten. Jetzt geht es viel um den Klimawandel und erneuerbare Energien. Das ist gut. Auch der Abend in Frankfurt (Oder) steht unter dem Zeichen, dass etwas passieren muss. Das schönste Plakat, das ich auf einer Fridays-For-Future-Demo gesehen habe, war: ‚Verbietet uns endlich etwas.‘ Die Politik muss drastische Maßnahmen ergreifen, um das Ruder noch rumzureißen.