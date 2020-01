BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Streusandbüchse ist ein Mythos. Brandenburg ist viel mehr: Wer die Zeichen lesen kann, der findet fast Unglaubliches unter dem märkischen Sand: Vulkanbauten, die fast das ganze Landesgebiet bedeckten, mächtige Sedimentpakete, die von zahlreichen Meeresvorstößen berichten, Reste tropischer Wälder und eine Landschaft, die von Gletschervorstößen und vom Schmelzwasser geprägt wurde. Beweisen wird das Dr. Werner Stackebrandt, der am Mittwoch zu seinem Vortrag Mehr als nur die Streusandbüchse – Brandenburgs wechselvolle Erdgeschichte in Wort und Bild" um 18.30 Uhr ins Archäologische Landesmuseum einlädt.

Er hat sich nicht nur jahrzehntelang intensiv mit der Erdgeschichte Brandenburgs beschäftigt, sondern erklärt dessen Entwicklung auch mit aktuellen Beobachtungen aus polaren Regionen der Erde. Aufgezeigt wird der Reichtum des Landes an Bodenschätzen sowie eine Auswahl von Orten mit besonders instruktiven und besuchenswerten erdgeschichtlichen Aufschlüssen, die nicht nur Ihren Blick für das Verstehen der märkischen Landschaft schärfen werden, sondern auch zu eigenen Exkursionen einladen.

Der Eintritt zum Vortrag ist frei.