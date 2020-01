Hagen Bernard

Cottbus (MOZ) Auch bei der 18. Ausgabe des Internationalen Springermeetings in der Cottbuser Lausitz-Arena heute ab 18 Uhr dürfte es hoch hergehen. Elf Weltmeister-Titel haben die Starter immerhin gewonnen. Allein fünf davon die russische Hochspringerin Maria Lasitskene, die seit dem vergangenen Jahr mit 2,02 Metern den Meeting-Rekord hält. Bei der Weltmeisterschaft acht Monate später hatte sie als Titelträgerin sogar noch zwei Zentimeter mehr bewältigt. Damit sind die Aussichten für die neutrale Athletin abermals sehr gut, den Meeting­rekord anzugreifen. Außerdem weiß die 27-jährige 1,80 Meter große Favoritin starke Herausforderinnen neben sich. So die Vorjahresvierte Yaroslava Mahuchikh. Die 18-jährige Ukrainerin wurde in Doha Vizeweltmeisterin und hat in der Halle bereits 2,04 Meter übersprungen.

Übrigens hatten sich sechs der Meeting-Starterinnen des Vorjahres bei den Weltmeisterschaften im Sommer unter den besten Zehn platziert. Ebenfalls die zwei Meter übersprungen haben bereits die Vizeweltmeisterin von 2017 und Vorjahresdritte beim Meeting Yuliya Levchenko (Ukraine) und die Halleneuropameisterin von 2017, die Litauerin Airine Palsyte. Sie war vor einem Jahr beim Meeting Zweite.

Piotr Lisek strebt vierten Sieg an

Beim Stabhochsprung der Männer strebt der 27-jährige Pole Piotr Lisek den vierten Sieg in Folge an. Der Vizeweltmeister von 2017 hält seit jenem Jahr den Meetingrekord von 5,92 Meter. Sein größter Konkurrent dürfte erneut der Weltmeister von 2017 und 2019 Sam Kendricks sein. Der 27-jährige US-Amerikaner hatte im vergangenen Jahr unter den 2000 Besuchern in der wie dieses Mal ausverkauften Arena für Gänsehaut-Stimmung gesorgt, als er mit dem kleinen Cottbuser Milo auf den Schultern eingelaufen war. "Das war sehr besonders und dafür danke ich ihm sehr. Die Organisatoren senden mir nach dem Meeting immer tolle Fotos, die ich auch aufbewahre. Das sagt einem ein bisschen etwas über das Herz dieses Meetings", erklärt Kendricks, der sich bereits jetzt reif für neue Bestleistungen fühlt. Während beim zweifachen Weltmeister draußen 6,06 Meter verzeichnet sind, weist seine Hallenbestmarke von 5,93 Metern noch auf Reserven hin. In der Halle hat neben Lisek auch der Kanadier Shawn Barber bereits die Sechs-Meter-Marke geknackt, der wie der Vorjahreszweite Melker Svärd Jacobsson (Schweden) und der Titelverteidiger heute zu den ersten Anwärtern auf einen Podestplatz zählt.

Eröffnen wird die Veranstaltung mit 19 Athleten aus 13 Nationen Rocksängerin Petra Zieger. Für gute Stimmung dürften erneut auch die Samba-Trommler Los Pepinos aus Cottbus sorgen.