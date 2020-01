red

Bad Belzig Die Polizei wurde am frühen Mittwochmorgen zu einem Supermarkt in der Brücker Landstraße gerufen. Dort löste ein Einbruchsalarm aus. Die Beamten eilten zum Ort und verschafften sich zunächst einen Überblick. Nach Überprüfung der Gebäudesicherheit wurde Entwarnung gegeben – offensichtlich wurde ein Fehlalarm ausgelöst. Anschließend begaben sich die Polizisten noch in das Innere des Marktes, wo ebenso keine Auffälligkeiten festgestellt werden konnten. Die Mitarbeiter des Marktes bedankten sich bei den Beamten.