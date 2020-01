Sandra Euent

Falkensee/Dallgow-Döberitz (BRAWO) Gleich zwei Brände hielten am Montagabend die Feuerwehren in Dallgow und Falkensee in Atem. So brannte in der Fasanenstraße in Dallgow-Döberitz ein Schuppen. Eine Anwohnerin hatte Polizei und Feuerwehr über den Brand informiert, der drohte, auf angrenzende Gebäude überzugreifen. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Weitere Gebäude oder Personen kamen nicht zu Schaden. Der Schuppen, in dem sich Pflanzen und Arbeitsgeräte befanden, brannte vollständig ab. Der Schaden beträgt ca. 1.500 Euro. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde aufgenommen, aber auch ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

Nur kurze Zeit später brannte im Havelländer Weg in Falkensee ein Wohnanhänger. Auch hier hatte die Feuerwehr bei Eintreffen der Polizei bereits ganze Arbeit geleistet und das Feuer gelöscht. Der ungenutzte Wohnanhänger stand leer auf einem umfriedeten Grundstück. Er wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Zur Klärung der Brandursache haben Kriminalisten Spuren gesichert und Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet.