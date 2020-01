Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Im vergangenen Jahr waren es zehn Millionen Euro. 2020 legt die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) noch eine Schippe drauf: Sie investiert rund zwölf Millionen Euro für den Neubau, die Instandsetzung und die Instandhaltung von Gebäuden in der Stadt.

Das geht laut NWG-Geschäftsführer Robert Liefke aus dem aktuellen Wirtschaftsplan hervor. Das kommunale Unternehmen führt 2020 auch einige Vorhaben weiter, die schon 2019 oder gar 2018 begonnen wurden. Die Bruno-Salvat-Straße ist so ein Projekt. 2018 startete dort der komplette Umbau der Wohnblöcke (wir berichteten). 2019 konnten die Hausnummern 1 bis 3 fertiggestellt werden. Insgesamt sind schon rund 3,5 Millionen Euro in die Sanierung geflossen. 2020 nimmt sich die NWG die Hausnummern 4 bis 7 vor und hat auch gleich eine gute Nachricht für die Bewohner: Eigentlich sollte der Umbau erst Ende 2021 abgeschlossen sein. Doch das klappt nun schon ein Jahr früher. Insgesamt 50 Wohneinheiten werden in den kommenden Monaten dort noch erneuert. Die NWG investiert dort nun noch einmal vier Millionen Euro.

Balkone für den WK III

Ebenfalls 2019 gestartet ist die Balkonsanierung an den Wohnblöcken rund um das Mehrgenerationenhaus "Krümelkiste". Rund 250 000 Euro gibt die NWG dafür aus. 2019 ist schon einmal diese Summe geflossen. Für Robert Liefke hat diese Sanierung einen unschätzbaren Mehrwert: Die Leute, die neue Balkone bekommen, pflegen diese plötzlich mehr, was dem gesamten Wohnbereich zugute kommt, erklärt er.

Erfolgreich beenden konnte die NWG 2019 die Komplettsanierung des Hauses in der Friedrich-Engels-Straße 27. Rund 1,8 Millionen Euro hat das gekostet. Mittlerweile sind nur noch eine Zwei- und eine Drei-Raum-Wohnung dort zu haben. Der Rest ist bereits vermietet. Gleiches gilt für die Virchowstraße 28, in die die NWG 2019 insgesamt 1,3 Millionen Euro gesteckt hat.

Dächer und Fassaden der Hermann-Matern-Straße 18 bis 27 sind 2019 für rund 800 000 Euro saniert worden. Nun sind die Hausnummern 95 bis 97 an der Reihe – für rund 500 000 Euro. Die Eingangsbereiche und den Gehweg vor den Nummern 18 bis 27 hat die NWG im vergangenen Jahr nicht mehr geschafft. Nun wird auch das für rund 400 000 Euro erledigt. Der Schleichweg in Richtung "Alte Schwimmhalle" bleibt laut Robert Liefke bestehen.

Eines ihrer neuen Projekte beginnt die Wohnungsbaugesellschaft in den kommenden Wochen: Der Neubau der Schulzenstraße 8 ist schon länger geplant. 800 000 Euro für den ersten Bauabschnitt sind für 2020 eingeplant. Dort sollen Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten entstehen. Doch das wird immer mehr zum Problem. Bei rund 3 000 Euro je Quadratmeter liegen laut Liefke mittlerweile die Baukosten. Neun Euro je Quadratmeter kalt sind da schnell erreicht. Dennoch ist der NWG-Chef zufrieden, dass es bisher zu keinen großen Mietsteigerungen gekommen ist. 2017 betrug die Durchschnittsmiete bei der NWG 4,72. Im vergangenen Jahr waren es 4,86 Euro.