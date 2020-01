Leserbrief von Heidi Hauffe

Brandenburg an der Havel Am 27. Januar vor 75 Jahren wurde das KZ Auschwitz-Birkenau von der Roten Armee befreit. Mehr als eine Million Menschen wurden von den Nationalsozialisten in diesem Vernichtungslager grausam ermordet. Weltweit erinnerten am Montag Gedenkveranstaltungen an diesen Jahrestag.

Würdig reihte sich die feierliche Kranzniederlegung an der Euthanasiegedenkstätte in unserer Stadt in das Erinnern und Mahnen ein. Auf den Artikel 1 des Grundgesetzes "Die Würde des Menschen ist unantastbar", hat der Oberbürgermeister in seiner Ansprache besonders hingewiesen.

Am 27. Januar vor 76 Jahren befreiten sowjetische Soldaten die Stadt Leningrad, welche vom September 1941 bis zum Januar 1944 von der deutschen Wehrmacht belagert und bombardiert wurde. Mehr als eine Million Menschen starben an Kälte, Hunger, Krankheiten.

Dieses Ereignis findet hierzulande kaum mediale Beachtung. In Israel hingegen haben im Rahmen der Feier des 75-Jahrestages der Befreiung von Auschwitz der russische und der israelische Präsident an der Enthüllung eines Denkmals für die Opfer der Belagerung von Leningrad teilgenommen. Das Denkmal wurde feierlich in der Nähe der Residenz des Präsidenten des jüdischen Staates in Jerusalem unter demErklingen der Russischen und Israelischen Nationalhymne aufgestellt.

Gerade vor dem Hintergrund von "Defender 2020", einem der größten Manöver von Landstreitkräften der US- Armee unter Beteiligung von 16 NATO Staaten, kommt dem 8. Mai 2020, dem 75. Jahrestag der Befreiung Europas von Faschismus, eine besondere Bedeutung zu. Wieder rollen kampfstarke Großverbände nach Osten, bis vor die russische Grenze. Dies ist unserer Meinung nach ein fatales, falsches Signal an alle friedliebenden Menschen.

Mit der Teilnahme der "Regionalgruppe Aufstehen Brandenburg an der Havel und Umgebung" an der die feierliche Kranzniederlegung an der Euthanasiegedenkstätte wollten wir auch unser NEIN zu kriegsvorbereitenden Manövern und unser JA zur Frieden und Abrüstung zum Ausdruck bringen. Niemals wieder soll die Menschheit solch zerstörerischen Krieg und Vernichtung erleben müssen.