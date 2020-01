Thomas Pilz

Bredereiche (MOZ) Eine Machbarkeitsstudie soll Aufschluss geben, ob Bredereiche eine erneuerte Kindertagesstätte oder einen kompletten Neubau erhalten sollte.

Hintergrund sind die Bemühungen vor allem des Bredereicher Ortsbeirates, die Trennung von Kita und Hort in dem Dorf perspektivisch aufzuheben. Außerdem sollte dafür gesorgt werden, dass man das Gebäude der Kita-Villa in Bredereiche alsbald aufgeben könne, weil es in dem Gebäude außerdem noch eine Mietwohnung gibt.

Gregor Klos, der Ortsbeiratsvorsitzende, und Torsten Mohr vom Ortsbeirat erläuterten die Beweggründe auf Nachfrage unserer Zeitung. Großes Problem – nicht zuletzt wegen der Gefährdung der Kinder im Straßenverkehr – sei die räumliche Trennung von Hort und Kita. "Sinnvoller wäre es, wenn sich die Einrichtungen komplett am Schulstandort befinden würde, also neben der Schule und dem Hort auch die Kita", betonte Gregor Klos.

Elternmeinung ist wichtig

Es sei einfach kein Standard, wenn die Kinder, auch die größeren, früh in die Kita gingen und nach der Schule im Hort seien. Außerdem müsste man eine doppelte Nutzung des derzeitigen Kita-Gebäudes beklagen. Bekanntlich wird ein Teil des idyllisch anmutenden Villa-Gebäudes als private Wohnung vermietet.

"Vor allem aber ist es so, dass unsere Kita tatsächlich von der Anzahl der Kinder her aus allen Nähten platzt." Deshalb gebe es den Vorschlag aus Bredereiche, alles praktikabel zu machen und die Kita zentral an der Schule anzusiedeln, merken Klos und Torsten Mohr an. Wobei die überdurchschnittliche Auslastung derzeit das größte Problem sei.

Außerdem wurde auch wieder im jüngsten Hauptausschuss dafür plädiert, den Kita-Standort in Blumenow im Zuge der Neustrukturierung in Bredereiche dicht zu machen. Auch weil Blumenow hohe Kosten für die Kommune verursache, hieß es vonseiten einiger Bürger. Ein Vorschlag, der in der Runde allerdings mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde.

Dies sei eine politisch heikle Problematik, gab Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) zu bedenken. Ein Beschluss der Stadtverordneten wäre sicher dafür notwendig. Man müsse dazu auch die Meinung der anderen Einwohner und Eltern hören. Der Ausschuss einigte sich, die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben.

Am morgigen Abend soll der Haushalt der Stadt Fürstenberg beschlossen werden. Die Stadtverordneten werden dann sicherlich auch noch einmal auf wesentliche Details des Etats eingehen. Unter anderem auf die Machbarkeitsstudie für die Kita Bredereiche. Einstweilen sind 20 000 Euro für die Instandsetzung von Teilen der Kindertagesstätte (Kita/Hort) in den Etat-Entwurf eingestellt worden. 10 000 Euro sollen für Malerarbeiten und die Erneuerung des Fußbodens ausgegeben werden. In die Überprüfung der Elektrik werden 1 500 Euro gesteckt. Für 2 000 Euro soll der Wasseranschluss am Spielplatz verlegt werden. Kleinreparaturen kosten rund 6 500 Euro.