Neuruppin (MOZ) Fünf Menschen aus Ostprignitz-Ruppin wurde am Montag im Rahmen einer Feierstunde im Landratsbüro die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen.

Diese gingen an den in Kyritz tätigen Orthopäden und Unfallchirurgen Ved Deep aus Indien und seine Frau Richa, die zur Zeit eine Ausbildung zur Kardiologin absolviert. Minda Baumert, von den Philippinen, lebt seit acht Jahren in Deutschland. Sie ist im Pflegebereich tätig. Siwawong Bielawski wurde in Thailand geboren. Vor 15 Jahren kam sie nach Deutschland und arbeitet als Reinigungskraft.