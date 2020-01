Tilman Trebs

Germendorf (MOZ) Zwei Autofahrer sind am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Germendorf verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte ein 31-jähriger Autofahrer kurz vor 16 Uhr auf der Annahofer Straße einem 37-Jährigen die Vorfahrt genommen. Durch den Zusammenstoß wurde der 31-Jährige so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der andere Autofahrer konnte vor Ort behandelt werden. Die Polizei gab den Sachschaden an den Fahrzeugen mit rund 10 000 Euro an.