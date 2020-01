Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochmorgen in Hennigsdorf verunglückt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann gegen 5.39 Uhr selbst den Rettungsdienst alarmiert, nachdem er an der Ecke Marwitzer Straße/Fontanestraße gestürzt war. Die Polizei geht bislang davon aus, dass kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war. Bisher habe man das Unfallopfer aber nicht zu den genauen Umstände befragen können, weil der Radfahrer beim Eintreffen der Polizei bereits zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden war, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Mittwoch.