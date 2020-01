Ulrich Gelmroth

Eberswalde Im zweiten Vorbereitungsspiel auf die am 22. Februar beginnende Rückrunde verlor Preussen Eberswalde im Westendstadion auf Kunstrasen gegen den Oberligisten Torgelower FC Greif knapp mit 0:1 Toren. Der FC Greif ist der namhafteste Testgegner für die Elf von Preussen-Trainer Frank Schwager in der gegenwärtigen Testphase. Der Branden-burgligist schlug sich dabei sehr achtbar.

Nach dem Auftakt-Unentschieden gegen Landesligist FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf vor Wochenfrist, als Preussen bereits mit 3:0 führte, dann 3:4 zurücklag und am Ende durch einen Lastminute-Treffer von Philip Januschowski doch noch zum 4:4-Endstand ausgleichen konnte, waren diesmal Treffer Mangelware.

Viele Chancen ausgelassen

Beide Teams konnten dabei mehrere gute Gelegenheiten nicht nutzen, trafen zudem das Torgebälk. So entschied eine Standardsituation die umkämpfte Partie zugunsten des Oberligisten. Wobei die Eberswalder stets auf Augenhöhe spielten, mit Feld- und Chancenvorteilen in vielen Phasen des Spiels dabei überzeugten. Besonders in der Schlussphase als sich die Gäste durch eine unnötige Gelb-Rote Karte von Marcin Mista selbst in Unterzahl gebracht hatten. Torgelows Kapitän und Abwehrchef monierte erst eine Schiri-Entscheidung lautstark, bekam den gelben Karton zu sehen, was ihn nicht abhielt, weiter zu wettern. Folge: Gelb-Rot (58.). Die Dominanz der Eberswalder wurde danach noch deutlicher, aber mit viel Kampfgeist hielt der Oberligist das Spiel offen und sein Tor rein. "Es war ein gutes Vorbereitungsspiel. Viel Tempo, viele Chancen", so das kurze Statement vom zufriedenen Gästetrainer Dariusz Bucinski. Auch für Frank Schwager überwog im Spiel das Positive. Und dies, obwohl der erkrankte Abwehrchef Christian Amuri gegen die spielstarken Torgelower ersetzt werden musste.

Erfreulich anderseits war, so nicht nur der Trainer anerkennend, Neuzugang Maximilian Ladewig. Der 25-jährige Mittelfeldspieler kam in der Winterpause vom Oberligisten Ludwigsfelder FC, zeigte sich bereits sehr kompakt mit Steven Zimmermann und Eric Krause in der Kreativ-Zone der Preussen-Elf.

A-Junioren machen Sache gut

"Wir haben heute einiges ausprobiert, was uns sicher in den Punktspielen nützen kann. Auch die eingewechselten A-Junioren machten ihre Sache sehr gut. Dies lässt uns für die Zukunft hoffen", resümierte Trainer Schwager. Dem sind die Ergebnisse in den Tests bekanntlich sowieso weniger von Bedeutung als vielmehr der Auftritt seiner Elf und die Präsenz seiner Spieler im jeweiligen Spielgeschehen.

Am Sonnabend um 13 Uhr im Westendstadion ist der Tabellenachte der Landesliga Süd, die SG Phönix Wildau der nächste attraktive Testgegner für die Schwager-Elf.

Preussen Eberswalde: Pawel Kosarzecki – Nick Lange (80.Devin Theus), Thorben Schöffel, Tobias Koepnick, Kohei Suzuki – Steven Zimmermann, Eric Krause, Maximilian Ladewig (70.Darren Kaßner) – Philip Januschowski (46.Paul Ziethen), Ceif Ben-Abdallah, Kim Schwager (46.Jean-Pierre Dellerue)