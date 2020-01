Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Das Problem hatte sich schon bei der Deutschen Meisterschaft angedeutet. Das Event vor dem Saisonstart in die 1. Bundesliga ist ein Gradmesser für das, was in der Saison passieren kann. Ähnlich wie bei den Grammys und den Oscars kann man auch bei der "Deutschen" ahnen, wohin die Reise gehen könnte. Auch wenn Abweichungen immer möglich sind.

Auf diese Abweichungen hatten die Bernauer gehofft, nachdem es bei den Deutschen Meisterschaften nicht so lief wie erhofft. Sie schafften es diesmal nur auf den vorletzten siebten Platz mit ihrer Musik und Choreografie "Without him" zu Songs des verstorbenen DJ Avicii, mit der sie im vergangenen Jahr eine gute Premiere und Platz 5 feiern konnten. Beide Aufsteiger, der TSC Blau-Gold Nienburg und der TSV Bocholt, platzierten sich vor den Bernauern. Eine bittere Enttäuschung. "Es ist ja noch nichts verloren. Jetzt geben wir erst recht richtig Gas zum Saisonauftakt", hatte Tänzer Markus Kratz damals verkündet.

Das Versprechen machten die Bernauer wahr, trainierten mit ihrem Coach Melanie Ahl-Jende fleißig weiter, verbesserten die wenigen Kleinigkeiten, die noch nicht ganz passten. Doch dann gab es beim ersten Turnier in Ludwigsburg erneut nur Platz 7. Die Bernauer, die vor der Saison als Ziel Platz 5 aus dem vergangenen Jahr ausgegeben hatten, schienen davon plötzlich weit entfernt. Und auch am vergangenen Wochenende gab es leider keine Verbesserung. Beim Turnier in Nienburg zogen erneut fünf Wertungsrichter die Sieben, einer die Sechs, aber auch einer die Acht – im Endergebnis bedeutete das wieder Platz 7 für das Team aus der Hussitenstadt.

Trainerin Melanie Ahl-Jende will aber die Flinte nicht ins Korn werfen, zumal sie mit der Leistung ihrer Schützlinge in Nienburg zufrieden war. "Es war ein gutes Turnier von uns. Wir haben zwei konzentrierte, saubere Durchgänge gezeigt. Es ist schade, dass wir dafür nicht belohnt wurden." Dabei soll es in der Bewertung zwischen Platz 6 und 7 sehr eng zugegangen sein, haben die Bernauer erfahren. Melanie Ahl-Jende gibt sich kämpferisch. "Wir werden in den kommenden zwei Wochen sehr hart arbeiten, um das Ruder noch herum zu reißen."

Stimmung war kurz im Keller

Auch das Team, sagt sie, glaube noch fest an den Klassenerhalt. "Kurz nach der Bewertung war die Stimmung natürlich im Keller, aber bei der Siegerehrung waren sie schon wieder gut drauf und haben herumgealbert, wie ich sie kenne", sagt sie lachend. "Alle im Team sind bereit, jetzt nochmal alles zu geben und unsere Bestleistung auf das Parkett zu bringen. Wenn wir das schaffen und trotzdem die Klasse nicht halten können, ist es eben so, dann hat es nicht an uns gelegen. Dann hat die Jury so entschieden und damit muss man sich abfinden, das ist eben so in unserem Sport. Aber dann können wir uns wenigstens nichts vorwerfen."

Wie es nach einem möglichen Abstieg weiter gehen wird, ob das Team zusammen bleibt und ob sie selber als Trainerin weiter zur Verfügung stehen wird, damit will sich Melanie Ahl-Jende noch gar nicht beschäftigen. "Jetzt konzentrieren wir uns erst einmal voll und ganz auf die Saison."

In zwei Wochen geht es für die Bernauer weiter. Dann reisen sie zum Turnier nach Göttingen. Dort müssen sie alles daran setzten, wenigstens Platz 6 zu erreichen, um sich die Chance auf den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zu erhalten.