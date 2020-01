OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Eine Betrügerin ist der Polizei am Dienstagmittag an der Berliner Straße in Hohen Neuendorf ins Netz gegangen.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, lag gegen die 35-jährige Frau ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Rostock vor. Das Gericht hatte die Frau wegen diverser Betrugsstraftaten zu sechs Monaten Haft verurteilt. Weil die 35-Jährige danach verschwunden war, wurde bundesweit nach ihr gefahndet.

Noch am Dienstag wurde die Frau dem Amtsgericht Oranienburg vorgeführt. Ein Richter ordnete die Unterbringung der Frau in der Justizvollzugsanstalt Luckau an.