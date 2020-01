BRAWO

Brandenburg an der Havel Terrence Malicks neuer Spielfilm "Ein verborgenes Leben" ist am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr im Brandenburger Concerthaus Kino als Sonderveranstaltung mit Filmgespräch zu sehen. Der Film war im vergangenen Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes zu sehen und beruht auf der Lebensgeschichte des Franz Jäger­stätter, einem Bauern in Österreich, der den Eid auf den Führer verweigerte. Wegen Wehrkraftzersetzung wurde er im August 1943 im Zuchthaus Brandenburg/Havel in einer Garage hingerichtet. Pfarrer Matthias Patzelt, katholische Pfarrei Dreifaltigkeit, und Marcus Loges, Produzent des Films geben eine Einführung in die Filmthematik.