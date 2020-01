Matthias Henke

Menz (MOZ) Joachim Zillmann ist leidenschaftlicher Radfahrer. Seine Touren beschreibt der Ruheständler auf einer Internetseite und lädt Gleichgesinnte zum Austausch ein.

Für ausgedehnte Radtouren ist die hiesige Region prädestiniert. So gibt es überregionale Routen wie den Fernradweg Berlin-Kopenhagen, die Fontane-Route, den Seen-Kultur-Radweg und den Königin-Louise-Radweg. Außerdem sind zahlreiche Orte durch Teilabschnitte dieser Pisten verbunden oder lassen sich anderweitig bequem per Drahtesel erreichen. Vor allem im Sommer werden diese Weg von zahlreichen Urlaubern und Einheimischen frequentiert. Das freut auch Gastronomen und andere touristische Anbieter. Unter den Pedalrittern sticht der Menzer Joachim Zillmann jedoch heraus. Der 69-Jährige belässt es nicht dabei, fleißig in die Pedale zu treten. Er will andere an seinen Erlebnissen teilhaben lassen und ihnen Tipps für schöne Routen geben – in der Region, aber auch (weit) darüber hinaus.

"Warum noch eine zu diesem Thema, alle Radwege sind beschrieben, alle Portale mit Tourismus haben eine Rubrik Radfahren", stellt Zillmann eine Frage in den Raum. Diese Webseite soll davon getragen werden, dass alle Radtouren persönlich absolviert wurden und die dabei gesammelten Erfahrungen direkt in die Beschreibungen der Radtouren einfließen. Auch die Rahmenbedingungen, also die Tipps, sollen nicht zu kurz kommen, schiebt er hinterher.

Seit 2012 ist der frühere Siemens-Ingenieur in Altersteilzeit. So hat er Zeit und Muße, sein Hobby, das Radfahren, voll auszuleben. In Menz ist er aufgewachsen, bevor es ihn für Ausbildung und Beruf in die Ferne verschlug. "Den Kontakt hierher habe ich all die Jahre auch nie abreißen lassen", sagt Zillmann. Und in der Umgebung von Menz habe er auch schon gerne seine Runden gedreht, als er noch in Berlin wohnte. "Ich bin meist am Wochenende rausgefahren. In Berlin war das Radfahren nicht so meins, da bin ich lieber zu Fuß gegangen oder habe die Öffentlichen genutzt", sagt Zillmann. "Aber im Prinzip war ich von klein auf gerne mit dem Fahrrad unterwegs – zum Beispiel zum Eis essen nach Neuglobsow oder zum Baden.

Wenn das Fahrrad nicht, wie momentan in der kalten Jahreszeit, eingemottet ist, habe er sich eine Zeit lang ein bis zwei Mal wöchentlich eine Trainingsrunde vorgenommen – über Zernikow, Alt- und Neuglobsow zurück nach Menz. Etwa drei Mal im Monat geht es weiter weg. Immer dabei ist der Fotoapparat, um Impressionen für die Tourbeschreibung einzufangen. Nicht nur durchs Ruppiner Seenland ist Joachim Zillmann geradelt, auch in der Prignitz, der Schorfheide, über die Mecklenburgische Seenplatte und an der Ostseeküste.

Anfangs fuhr er "einfach nur so". Irgendwann fing er an, sich Notizen zu machen, und auch Beschreibungen sind entstanden. "Mein Hang zum Archivieren und Katalogisieren sowie mein Interesse für Landkarten trugen dazu bei, dass es nur noch ein kleiner Schritt bis zur Erstellung dieser Webseite war." Eine Internetseite mit "Wordpress" erstellen, Karten einbinden über das Portal "Outdoor Active" – das sind für den Ruheständler keine Fremdwörter. Tauche doch einmal ein technisches Problem auf, könne er ja seinen Sohn fragen. "Total ohne Kommerz", sprich Anzeigen et cetera, sei seine Seite. "Die Kosten halten sich ja auch in Grenzen", stellt er fest. Wichtig seien ihm die persönlichen Eindrücke, so Zillmann, der auch das aktuelle Tagesgeschehen berücksichtigt wissen will. So wurde etwa ein Bericht über den Besuch im Werkshof von Brigitte und Rainer Lux um Links ergänzt, als am Weidenweg Unbekannte Bänke stahlen, und dies in der Lokalpresse Erwähnung fand.

Die meisten Touren absolviere er allein. Doch als sich Ende 2015 der Dorfverein Menz gründete, in dem er heute im Vorstand mitarbeitet, habe er in Gesprächen gemerkt, dass andere seine Leidenschaft offenbar teilen. Hin und wieder organisiert Joachim Zillmann seitdem gemeinsame Ausfahrten, nicht unbedingt unter dem Dach des Vereins. "Ich mache keine große Werbung, sondern einfach einen Aushang. Es finden sich immer Leute. 23 Leute, wie wir schon waren, das ist schon fast die Grenze." Menz als Ausgangspunkt sei ideal. In alle Richtungen ließen sich Rundfahrten starten. "Ich habe auch schon überlegt, dass man eventuell mit dem Auto irgendwo hinfährt, und dann geht es per Fahrrad zurück. Oder mal eine Zweitages-Tour mit Übernachtung. Die Menzer dürfen also gespannt sein. Nie sollen die Ausfahrten in einen sportlichen Wettbewerb ausarten, immer spielen kulturelle Veranstaltungen oder Sehenswürdigkeiten am Wegesrand eine wichtig Rolle.

Zillmann selbst ist nicht nur mit dem Fahrrad ganz schön herumgekommen. Mit 16 zog er in den Spreewald, wo er in Lübbenau zunächst den Beruf des Facharbeiters für Betriebsmess-, Steuerungs- und Regelungstechnik erlernte. Nach dem Ingenieursstudium fing er beim Geräte- und Reglerwerk (GRW) Teltow an, wo unter anderem Prozessleitsysteme für Industrieanlagen entwickelt wurden. Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung übernahm Siemens das GRW. Für Zillmann "eine glückliche Fügung" – in Erweiterung begriffene Braunkohlekraftwerke wie Schwarze Pumpe, Lippendorf (Sachsen) und Niederaußen (Rheinland) waren Stationen seiner Arbeit. Werden solche Anlagen heute nicht selten kritisch gesehen, erinnert sich Zillmann, dass die Presse seinerzeit von "Industriekathedralen" schwärmte. Angesichts der Dimensionen der Anlagen durchaus nachvollziehbar. So entstand etwa in Niederaußen, der mit 200 Meter Höhe seinerzeit höchste Kühlturm der Welt. Den Titel verlor der Turm erst 2012 an eine Anlage in Indien, die noch zwei Meter höher ist.

Ab 2 000 ging es ins Ausland, Italien und China beispielsweise – in ein Atomkraftwerk am Gelben Meer und ein Testzentrum bei Peking. Radfahrer waren dort angesichts der zunehmenden Motorisierung schon damals das schwächste Glied im Straßenverkehr. "Manch einer hat da durchaus ein modernes Mountainbike, aber meistens werden die Räder auf Verschleiß gefahren", hat Zillmann beobachtet. "Die meisten Räder dort haben wohl noch nie einen Tropfen Öl gesehen." Doch ein Trend, der sich gerade anschickt in deutschen Großstädten "hipp" zu werden – der Einsatz von Lastenfahrrädern, sei im Reich der Mitte ein alter Hut.

Die Tourempfehlungen von Joachim Zillmann gibt es unter der Internetadresse radtouren-brandenburg.de.