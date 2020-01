MOZ

Neuruppin Der Leo Club Neuruppin sucht sich in jedem Jahr ein Hauptspendenziel. Durch verschiedene Aktionen wird Geld gesammelt. Zum einen gab es "Thanks for giving", wobei Sparschweine in Restaurants in Neuruppin aufgestellt werden. Zusätzlich hatten die Leos einen Stand bei der Aktion "Licht an!", an dem selbst gebastelte Engel und Flammen verkauft wurden. Insgesamt sind 1 500 Euro zusammengekommen. In diesem Jahr geht das Geld an das Kinderheim "Haus Untermühle" in Rheinsberg, in dem Kinder und Jugendliche leben. Auf dem Gelände der Untermühle werden den jungen Bewohnern Möglichkeiten geboten, sich zu entfalten. Die Leo-Spenden sollen dazu dienen, ein neues Klettergerüst zu bauen.