Oliver Schwers

Prenzlau Großstädte werden zu eng, Menschen ziehen wieder raus ins Umland. Und dort liegen die kaum besiedelten Weiten der Uckermark.

Was lange Zeit Wunschtraum war, setzt sich mittlerweile immer stärker durch – der Zuzug. Und zwar nicht nur sporadisch, sondern gezielt und in nennenswerter Größenordnung. Häuser werden schneller verkauft als je zuvor. In einigen Städten ist der Wohnraum knapp. Doch wenn die Uckermark ihre Strukturprobleme und ihren Fachkräftemangel lösen will, muss es bessere Bedingungen für Lehrer und Ingenieure geben. "Wir müssen mit den Gemeinden reden, wie wir Menschen künftig willkommen heißen, was wir bieten, wie wir sie herbekommen und sie hierbehalten", Der Jobmangel, der früher das größte Hindernis für Rückkehrer oder Uckermark-Willige war, ist vorbei. Stattdessen sind gut bezahlte freie Stellen heute eher Zugmagnet.

Doch auf Dauer pendeln wollen die Leute nicht immer. Schon gar nicht, wenn eine Familie daran hängt. Wer die Hälfte des Tages auf der Straße verbringt, verliert allmählich die Motivation. Die Landrätin will jetzt mit den Städten Gespräche führen, welche Möglichkeiten über die Wohnungsgesellschaften bestehen. Nach jahrelanger Abrissdebatte hätte kaum jemand für möglich gehalten, dass nun Wohnraum fehlt. Und es müssen alternative Wohnungszuschnitte und Bauflächen her. "Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass sich Zuzügler entweder mit dem zufrieden geben, was da ist, oder eben auch andere Ansprüche und Ideen haben. Das kann unter Umständen anstrengend sein, ist aber nicht zu ändern."

Landflucht junger Familien

Die Landrätin setzt nicht nur auf junge Familien, die hier im Grünen vor der Metropole Berlin wohnen und leben wollen, sondern sie bleibt bei ihrer Strategie, neue Startups in die Uckermark zu holen. Das ist schwierig. Doch die Digitalisierung und der millionenschwere Glasfaserausbau unterstützen diese Linie. Dazu hat es bereits Gespräche in Adlershof gegeben. Betriebe, die dort keinen Platz mehr haben, könnten ideale Bedingungen in der Uckermark finden – so die Idee. Hochtechnologie-Neuansiedlungen lassen sich auch in ungenutzten Bahnhöfen oder Wirtschaftshöfen ansiedeln. "Es geht darum, die Startup-Szene zu begleiten und herauszufinden, welche Technologien für uns interessant sind und welche Bedingungen wir bieten können", so Karina Dörk.

Ausgangspunkt ist die Stadt Schwedt. Hier könne mit einem ersten Projekt begonnen werden, um Erfahrungen zu gewinnen. In diesem Jahr soll auch die Wirtschaftsförderung des Landes eingeladen werden, um hier Unterstützung zu geben. Doch der neuralgische Punkt sind die Städte und Dörfer. Nach Ansicht der Kreisverwaltung gibt es auf deren vorhandenen Gewerbegebieten kaum noch Platz für Unternehmen, die weiter wachsen oder investieren wollen. Die ersten Erweiterungen sind in Planung. Im Verwaltungsvorstand des Kreises laufen dazu bereits Strategiegespräche.

Firmen mit Außenstellen

Die Zeit drängt, will die Uckermark vom Startup-Boom noch etwas abbekommen. Es gibt auch Unternehmen in Metropolregionen, die eine Außenstelle im Umland suchen, um ihre guten Mitarbeiter zu halten. Mit einer Super-Bahnanbindung kann der Kreis da mithalten. Karina Dörk: "Wir brauchen dafür dann aber auch eine bessere Taktung."