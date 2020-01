Stolperstein für Gertrud Voss in der Potsdamer Straße in Falkensee. Sie wurde auf Grund einer psychischen Erkrankung ermordet. © Foto: Silvia Passow

Silvia Passow

Falkensee "Demokratie braucht Erinnerung", sagte die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Franziska Giffey (SPD) am Montag, als sie in Berlin mit Schülern Stolpersteine putzte. Auch in Falkensee wurden die kleinen, in den Gehweg eingelassen Gedenkplatten gereinigt. Aufgerufen zu der Aktion hatte Werner Kübler, Vorsitzender des Vereins Pro Urknall. Er selbst war mit Metallreiniger und Putztüchern in der Potsdamer Straße 33 am Werk und reinigte zusammen mit Hans Jakobi den Stein, der an die gewaltsame Verschleppung und Ermordung von Gertrud Voss erinnert.

Claudia Benkelberg war mit ihrem Hund unterwegs, blieb stehen, schaute zu Boden und fragte, was hier gerade passiert. Schräg gegenüber betreibt sie ein Geschäft für Reitbedarf. Kübler erklärte und sie nickte. "Was sie da machen, ist unglaublich wichtig", sagte sie. "Die Stolpersteine machen deutlich, was genau an diesem Ort geschah. So vieles ist ja gar nicht bekannt", fügte sie hinzu.

Messingplatten gegen

das Vergessen

In 21 Ländern hat der Künstler Gunter Demning die kleinen Gedenktafeln aus Messing in die Gehsteine vor die ehemaligen Wohnorte von Opfern des Nazi-Terrors verlegt. Auch in Falkensee liegen Stolpersteine, so wie in 1.264 anderen Kommunen in Deutschland. Die Gedenktafeln geben den Opfern ihre Namen zurück, aus Zahlen werden Schicksale.

Am Montag jährte sich die Befreiung des KZs Auschwitz durch die Rote Armee zum 75. Mal. Der 27. Januar ist Gedenktag für die Opfer der Nationalsozialisten. Zu diesem Anlass die Stolpersteine putzen, dazu rufen in den letzten Jahren immer mehr Initiativen auf. In Berlin putzte die Familienministerin und in Falkensee Werner Kübler. Hans Jakobi reinigte mit professionellen Mitteln und Können, einige Vereinsmitglieder kamen dazu. Kübler hielt eine kleine Rede, erklärte, warum sein Verein zu der Aktion aufrief. "Wir müssen verhindern, dass so etwas noch einmal geschieht", sagte er. Sein Verein stelle sich nationalistischen und faschistischen Ideen entgegen, erklärte Kübler. Der Verein Urknall stehe für Offenheit und Toleranz für alle Menschen und sie stellten sich gegen jede Form von Rassismus.

Kübler erzählte aus seiner Familie, von Angehörigen, die während der Nazi-Diktatur keine Lager bewachen wollten. Die sich für die Front meldeten und niemals zurückkehrten. "Es ist doch schrecklich, von Menschen zu verlangen, eine solche Wahl zu treffen", sagte er. Nein, nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus, da waren sich die Anwesenden einig.

In Erinnerung an Gertrud Voss

Die 1891 als Gertrud Hahn in Ostpreußen geborene Gertrud Voss, muss ein sehr trauriges Leben geführt haben. Als im Juni 2013 der Stolperstein zu ihrem Andenken verlegt wird, schrieb BRAWO aus ihrem Leben. Nach dem Tod der Mutter wird die 16-jährige Gertrud Voss vom eigenen Vater des Hauses verwiesen. Sie ist damit heimatlos, irrt umher, wird vergewaltigt, entbindet einen Sohn und heiratet schließlich den Maschinenmeister Bruno Voss. Nach nur wenigen Ehejahren wird eine seelische Erkrankung bei ihr diagnostiziert. Sie wird 1927 in die Heil- und Pflegeanstalt Neuruppin eingewiesen. Bis dahin lebte sie in der Borsigstraße, die später in Potsdamer Straße umbenannt wurde. Am 3. April 1941 wird sie aus Neuruppin in die Tötungsanstalt Bernburg gebracht und noch am gleichen Tag dort getötet.

Der Mord an Gertrud Voss zählt zu den sogenannten Krankenmorden. Aktion T4 war die Bezeichnung, hinter der sich das systematische Ermorden kranker Menschen verbarg. Menschen mit körperlichen und psychischen Erkrankungen oder Einschränkungen wurden getötet und gingen damit als Krankenmorde in die Liste der grausamen Naziverbrechen ein. 200.000 Menschen fielen den Mördern und ihren "rassenhygienischen" Wahnvorstellungen zum Opfer.

Putzen geht immer

Stolpersteine können beinahe rund ums Jahr gereinigt werden. Eine Anleitung dazu findet man im Internet. Empfohlen wird trockenes, nicht zu kaltes Wetter. Kübler hofft, dass sein Aufruf auf fruchtbaren Boden fällt und tatsächlich konnte man am Abend zumindest in den sozialen Netzwerken einige blitzsaubere Steine begutachten. In der Potsdamer Straße endete die Putzaktion mit einem gemeinsamen Gedenken an jene Frau, deren Leben bereits nicht einfach war und deren Tod zu früh und gewaltsam kam. Ihr Name war Gertrud Voss.