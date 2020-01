Tilman Trebs, Roland Becker und Jürgen Liebezeit

Hennigsdorf (MOZ) Gut fünf Jahre nach dem Abschied aus Birkenwerder kehrt der Kommunikationsdienstleister Francotyp Postalia (FP) nach Oberhavel zurück. In Hennigsdorf entsteht ein Servicezentrum mit 80 Beschäftigten.

"In dem neuen Shared Service Center (SSC) werden europaweit grundlegende Aufgaben des Konzerns zentral gesteuert", teilte das in Berlin ansässige Unternehmen am Mittwoch mit. Dafür sei die FP Shared Service Europe GmbH gegründet worden. Das Unternehmen hat bereits Büros im Blauen wunder, dem Innovationszentrum an der Neuendorfstraße, bezogen. Francotyp erklärte, den Umzug bis Ende April über die Bühne zu bringen. Zunächst werden 27 Mitarbeiter in Hennigsdorf beschäftigt sein. Laut Firmensprecherin Ariane Windhorst seien die ersten Mitarbeiter bereits in Hennigsdorf tätig, ab dem 1. Februar solle durchgestartet werden.

Bis 2014 hatte Francotyp Postalia Frankiermaschinen in Birkenwerder seine Verwaltungszentrale, in der unter anderem die Maschinen entwickelt wurden. Die Hauptproduktion war schon davor in die Prignitz verlagert worden. Das Werk in Birkenwerder, das zur Eröffnung 1994 noch als "Fabrik der Zukunft galt", wurde nach dem Umzug nach Berlin geschlossen. Das Unternehmen war zeitweise mit mehr als 400 Mitarbeitern größer Arbeitgeber im Ort. Das Gebäude ist inzwischen verkauft und teilweise vermietet.

Heute ist das Unternehmen vor allem im Bereich des sicheren Mail-Verkehrs und digitaler Kommunikationsprozesse sowie im Produktbereich "Frankieren und Kuvertieren"aktiv. Der Konzern unterhält Tochtergesellschaften in zehn Ländern und ist in 40 weiteren Ländern mit seinem Vertriebsnetz vertreten. Der Umsatz lag im Jahr 2018 bei 200 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt Francotyp etwas mehr als 1 000 Mitarbeiter.

"Der Landkreis begrüßt die Ansiedlung zukunftsorientierter Unternehmen in unserer Region", erklärte Ludger Weskamp (SPD) am Mittwoch. "Ich wünscheder FP Shared Services Europe GmbH, dass sie sich am Standort Hennigsdorf langfristig etablieren kann. Mit gut ausgebildeten Arbeitskräften, einem modernen Technologiestandort und einer guten Infrastruktur bietet Oberhavel dafür beste Voraussetzungen." Eine FP-Sprecherin erklärte, dass unter anderem die gute S-Bahn-Anbindung für Hennigsdorf als neuen Standort gesprochen habe.

Das SSC ist Ergebnis eines Umstrukturierungsprozesses, mit demFrancotyp die Abläufe im Konzern effizienter gestalten und unterm Strich Geld einsparen soll. "Inländische FP-Gesellschaften sowie Tochtergesellschaften aus anderen europäischen Ländern werden die Dienstleistungen des SSC zukünftig immer stärker in Anspruch nehmen", erklärte das Unternehmen. Die mehrsprachigen Mitarbeiter sollen in Hennigsdorf nun "zentral so wichtige Aufgaben wie den Kundendienst per Telefon und E-Mail, optimieren Verwaltungsprozesse wie Auftragsverarbeitung und Buchhaltung" übernehmen.