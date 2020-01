Alexander Dames

Brandenburg Mit dem mehr oder weniger letzten Aufgebot hatte die 1. Frauenmannschaft des VC Blau-Weiß Brandenburg ihren anhand der Tabellensituation ersten Schlüsselspieltag der Rückrunde zu überstehen, erwischten jedoch einen gebrauchten Tag und konnten am Ende nur einen statt der erhofften drei Punkten aufs eigene Tabellenkonto packen.

Die brenzlige Kadersituation hält den Aufsteiger weiter in Atem. Nur acht einsatzfähige Spieler standen Trainer Michael Kozik in heimischer Halle zur Verfügung, was im Duell der Aufsteiger gegen den Tabellenneunten vom Marzahner VC eine empfindliche Schwächung darstellte.

Während die Gäste schnell ins Spiel fanden und überraschend gut agierten, lief auf Seiten des heimischen Volleyballclubs in der ersten Phase des Spiels wenig zusammen. Kaum ein Spielelement funktionierte zur Zufriedenheit, sodass man frühzeitig den Anschluss in den Sätzen verlor. Erst spät wachten die Blau-Weißen aus ihrer Lethargie auf und wiesen fortan ihr Regionalligaformat nach. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Havelstädter aber schon mit 0:2-Sätzen zurück, was vor allem an den beiden großen Schwächephasen zur Mitte der Durchgänge lag.

Mit dem Rücken zur Wand kämpfte sich die Gastgeberinnen in beeindruckender Manier ins Spiel zurück, bestimmten nun das Geschehen, wie es vor dem Spiel erhofft wurde. Die Elemente Aufschlag und Annahme stabilisierten sich zusehends und der Angriff wurde deutlich effektiver. Der Lohn der Aufholjagd war der 2:2-Satzausgleich und die Chance, im Entscheidungssatz den Sieg zu holen. Doch am Ende wurde es wieder nichts mit einem Erfolg im Tie-Break. Trotz einer 10:8-Führung musste man am Ende mit 13:15 den Satz, bezeichnenderweise mit einem Aufschlagfehler, abgeben und kassierte dadurch bereits die fünfte Tie-Break-Niederlage in der Saison.

Zusammengenommen war insbesondere durch den guten Auftritt der Vorwoche in Halle von diesem Spiel mehr erhofft worden. "Wir brauchen keinen Gegner, wir schlagen uns selbst. Wäre man mit einem klaren Sieg den Abstiegsplätzen auf sechs Punkte enteilt, muss man nun weiter zittern und sich die nötigen Punkte an anderer Stelle sichern", so ein enttäuschter Trainer Michael Kozik.

Einfacher wird es sicher nicht, stehen den Blau-Weißen in den folgenden drei Wochen mit Potsdam, USC Magdeburg und Braunsbedra ausschließlich Spitzenteams der Regionalliga gegenüber.

Ihr Regionalligadebüt auf der Zuspielposition feierte indes Nachwuchsspielerin Josefine Seide. Nach Isabel Schattauer das zweite Nachwuchstalent des Vereins, das mit ihren 14 Jahren bereits Einsatzzeit in Deutschland vierthöchster Spielklasse genießen konnte. Die Auszeichnung der wertvollsten Spielerin des VC Blau-Weiß erhielt wie in der vergangenen Woche Zuspielerin Stefanie Weber, die somit auf nun schon fünf Nominierungen kommt.

VCB: Eileen Heidepriem, Stefanie Weber, Sabrina Harnisch, Saskia Böttger, Lisa Alex, Ulrike Hönig, Frederike Schubert, Josefine Seide