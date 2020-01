Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Die Deutsche Telekom wird rund jede fünfte ihrer eigenen Filialen schließen und damit rund 800 Stellen einsparen. Auch Oberhavel ist betroffen. Hier soll nach Angaben eines Telekom-Sprechers der Telekom-Shop in Oranienburg, Bernauer Straße 43, schließen. "Das wird bereits Mitte des Jahres passieren", sagte ein Telekom-Sprecher am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung. Die Mitarbeiter seien von der Entscheidung bereits informiert worden. Alle anderen Shops sowie die Telekom-Partnershops in der Region wie in Hennigsdorf, Hohen Neuendorf und Mühlenbeck "bleiben erhalten".

Die Deutsche Telekom will knapp 100 ihrer über 500 Telekom-Shops schließen. Das liege daran, dass immer weniger Kunden in die Innenstädte strömen, gleichzeitig die Online-Bestellungen aber steigen, erklärte der Bonner Konzern.

Die Schließungen betreffen das gesamtes Bundesgebiet. Insgesamt sollen 99 der 504 eigenen Telekom-Shops bis Ende 2021 geschlossen werden. Daneben gibt es noch Franchise-Filialen und Partner-Shops, die Telekom-Produkte anbieten. So gebe es in vielen Städten mehrere Anlaufstellen, die nicht mehr genügend Zulauf von Kunden hätten, erklärte ein Sprecher. Die Schließungen seien über das gesamte Bundesgebiet verteilt.

Betriebsbedingte Kündigungen sollen bis zum Ende der Umstrukturierung ausgeschlossen sein – stattdessen sollen die Stellen über Abfindungen, Altersteilzeit oder Wechsel auf andere Jobs im Konzern eingespart werden. Die Gewerkschaft Verdi, die daran beteiligt war, den Umbau möglichst sozialverträglich zu gestalten, begrüßte die Einigung, teilte der Konzern am Mittwoch mit.