Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Der Kreisverband Brandenburg/Havel der Gartenfreunde e.V. und die Stadtwerke Brandenburg (StWB) haben am heutigen Mittwoch, 29. Januar, die erste Nachtragsvereinbarung zum Rahmenvertrag über die Stromlieferung unterzeichnet. Die seit 2003 bestehende Zusammenarbeit wurde damit um zwei weitere Jahre verlängert, sodass die Mitglieder von 85 der 92 in Brandenburg ansässigen Gartensparten weiterhin von günstigen Preisen profitieren. Zum Vergleich: eine Kilowattstunde kostet im Durchschnitt 30 Cent, bei den Stadtwerken sind es 28. "Damit bieten wir sicherlich nicht den besten Preis, aber einen dauerhaft niedrigen", sagte Uwe Müller, Geschäftsführer der StWB.

Auch ein weiterer Vorteil für die Mitglieder des Kreisverbandes bleibt: die StWB geht in Vorkasse – es werden keine monatlichen Abschläge gegenüber den Gartensparten erhoben. Ab diesem Jahr kommt zudem neu dazu, dass die Abrechnungen im Rhythmus der StWB Jahresverbrauchsrechnungen erfolgen, also zum Kalenderjahresanfang. "Das ist für uns ein großer Vorteil, weil wir so mit einer festen Größe rechnen können. Das erleichtert die Arbeit der Schatzmeister der Sparten immens", lobte Fred Schenk, 1. Vorsitzender des Kreisverbandes der Gartenfreunde. Er verwies zudem darauf, dass die enge Zusammenarbeit mit den Stadtwerken in Form eines Rahmenvertrages immer noch ein Alleinstellungsmerkmal im Land Brandenburg sei. Ein Vorteil, den auch andere Sparten zu schätzen wissen: mittlerweile sind vier Sparten aus Potsdam-Mittelmark, zwei aus Berlin und eine aus Zossen zu den Stadtwerken Brandenburg gewechselt.

Grob gerechnet werden mit dem Ökostrom der Stadtwerke aktuell über 5500 bewirtschaftete Parzellen versorgt, sodass rund 11.000 Hobbygärtner vom Rahmenvertrag profitieren. Sie allein haben im Jahr einen durchschnittlichen Verbraucher von zwei Millionen Kilowattstunden.