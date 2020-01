MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Einbruch und mehrere Einbruchsversuche sind der Polizei am Mittwochmorgen angezeigt worden. Im Heilbornring gelangte ein noch Unbekannter gegen 3.25 Uhr nach Zerstörungder Türverglasung in ein Einfamilienhaus. Durch den dabei verursachten Lärm erwachten die Besitzer des Hauses. Sie machten sich lautstark bemerkbar. Der Eindringling floh daraufhin, ohne dass ihm etwas in die Hände gefallen war. Durch sein gewaltsames Vorgehen hinterließ er einen Schaden von rund 500 Euro.

Am Morgen riefen erneut Bewohner des Heilbornrings die Polizei. Sie hatten kurz nach 3 Uhr verdächtige Geräusche an der Eingangstür ihres Hauses gehört und nun bemerkt, dass offensichtlich jemand versuchte, gewaltsam in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Dies misslang zwar, aber trotzdem waren Schäden von rund 300 Euro zu verzeichnen.

Aus der Karl-Liebknecht-Straße kam gegen 8.20 Uhr die Nachricht, dass Einbrecher in einen Schuppen gelangt seien. Die Eindringlinge nahmen nach ersten Erkenntnissen eine Säge mit sich. Auch war versucht worden, in das Wohnhaus auf dem Grundstück zu gelangen. Bei der Spurensuche konnte u.a. vermeintliches Tatwerkzeug gefunden werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt, ob die Taten im Zusammenhang zu sehen sind.

Ein Einbruch in Haus oder Wohnung ist für Betroffene ein unerwarteter Schock. Die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder andere schwer wiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, machen dabei oft mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden.

Dass man sich schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei. Ein großer Anteil der Einbrüche bleibt nämlich bereits im Versuch stecken. Das Verschließen von Fenstern und Türen sollte Jedem in Fleisch und Blut übergehen. Und allen sollte klar sein, dass versteckte Haus- und Wohnungsschlüssel im sprichwörtlichen "Blumentopf" bei Einbrechern nur ein Lächeln hervorrufen.

Hier noch einige Tipps, die berücksichtigt werden sollten. Dabei ist es unerheblich, ob man in einer Mietwohnung eines Mehrfamilienhauses wohnt, oder in einem Eigenheim zu Hause ist:

Vorhandene Zusatzschlösser an Türen und Fenster ebenfalls verschließen. Abschließbare Fenstergriffe einrasten lassen (verschließen). Ein Rollladen ohne Einbruchshemmung bietet einem Einbrecher nur wenig Widerstand. Rollläden sollten während längerer Abwesenheit hochgezogen bleiben, es sei denn, dass der Nachbar sie jeden Tag bedient. Elektrische Rollläden können mit einer Zeitschaltuhr gesteuert werden. Ein herunter gelassener Rollladen, der nicht bedient wird, signalisiert, dass niemand zu Hause ist.

Achten Sie dann auch darauf, dass der Briefkasten dann regelmäßig (wenn möglich täglich) gelehrt wird.

Ein voller Briefkasten zeigt immer, dass zurzeit niemand zu Hause ist.

Sagen Sie Ihren Nachbarn Bescheid, dass Sie einige Tage nicht zu Hause sind und in dieser Zeit keine Handwerker o.ä. zu erwarten sind.

Denken Sie bitte daran, Alarmanlagen allein verhindern keinen Einbruch! Sie melden ihn nur, können jedoch mechanische Sicherungen nur ergänzen, nicht aber ersetzen. Allerdings erhöhen sie das Entdeckungsrisiko für Einbrecher und bieten dadurch zusätzlichen Schutz.