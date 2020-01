Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Frühlings-, Stadt- und Weinfest in Rathenow sind sicher für viele Bürger Glanzlichter im Kulturjahr - denn dann ist endlich mal wieder richtig was los in der City! Inzwischen ist Manfred Rücker für alle drei Termine als Veranstalter zuständig. Um die Veranstaltungen inhaltlich weiter aufzuwerten, sucht er nach Händlern.

Vor Ostern wird Rathenows City wieder zurbegehbaren Kunstgalerie, in der Künstler ihre Werke in den auch am Sonntag geöffneten Geschäften ausstellen. Am 4. und 5. April findet dazu ein Frühlingsfest mit Töpfermarkt und Kids Fun World statt. Das Stadtfest wird am 12. und 13. September gefeiert, das Weinfest am 24. und 25. Oktober.

Wer Waren anbieten oder sich anderweitig mit eigenem Stand beteiligen will, melde sich bei Manfred Rücker unter 0171/7488437 oder per -E-Mail an veranstaltungsteam@gmx.de.